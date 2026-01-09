Валютные резервы Монголии выросли на 27%

Хотя доходы Монголии от экспорта угля за первые 11 месяцев 2025 года снизились на 3,2 млрд долларов США или на 39% по сравнению с предыдущим годом из-за ценовых факторов, экспорт товаров оставался на высоком уровне. Об этом сообщает агентство News.mn.Однако в целом экспорт товаров оставался на высоком уровне, поскольку мировые цены на медь и объемы экспорта выросли, а доходы от экспорта медного концентрата увеличились на 73% за первые 11 месяцев года. Кроме того, снижение дефицита счета услуг и рост импорта товаров оказали положительное влияние на сокращение дефицита текущего счета. Закупки драгоценных металлов Банком Монголии увеличились в четвертом квартале года, достигнув 2,77 тонны в декабре и 16,3 тонны на конец года соответственно. Цена на золото выросла на 64% в 2025 году, что оказало существенную поддержку резкому увеличению доходов от монетизации золота в последнем месяце года.Как сообщается, в 2025 году S&P повысило кредитный рейтинг Монголии до «BB-», а Moody's — до «B1» на основе ускоренного экономического роста Монголии, улучшения внешней платежеспособности и рациональной бюджетной и внешнедолевательной политики. Таким образом, кредитный рейтинг повышался два года подряд и достиг исторического максимума, что стало фундаментальным фактором для коммерческих банков в привлечении валютных ресурсов по относительно низкой цене и увеличении прибыли по финансовому счету.Рост валютных резервов Монголии имеет важное значение, например, поддержание стабильности национальной валюты, тугрика, защита и снижение любых рисков и давления на экономику со стороны внешнего сектора, а также предоставление гарантий по внешним долгам и импортным платежам.Фото: "Номер один"