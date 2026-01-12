Китайские подержанные машины хлынули через Забайкальск

Забайкальский таможенный пост читинской таможни за 2025 год оформил 5808 транспортных средств, ввезенных из Китая в Россию для личного пользования, сообщает «Чита.ру» со ссылкой пресс-службу таможни.Как отмечают в ведомстве, транспорт ввозился с использованием пассажирской таможенной декларации. В аналогичном периоде 2024 года для личного пользования было ввезено 872 автомобиля, — говорится в сообщении. Львиная доля поставок шла по льготному тарифу утильсбора для частных лиц - от 3400 до 5200 рублей за автомобиль.Фото: Номер один