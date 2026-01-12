Экономика и бизнес 12.01.2026 в 09:14
Китайские подержанные машины хлынули через Забайкальск
Импорт личного транспорта через МАПП «Забайкальск» за год вырос на 666%
Текст: Иван Иванов
Забайкальский таможенный пост читинской таможни за 2025 год оформил 5808 транспортных средств, ввезенных из Китая в Россию для личного пользования, сообщает «Чита.ру» со ссылкой пресс-службу таможни.
Как отмечают в ведомстве, транспорт ввозился с использованием пассажирской таможенной декларации. В аналогичном периоде 2024 года для личного пользования было ввезено 872 автомобиля, — говорится в сообщении. Львиная доля поставок шла по льготному тарифу утильсбора для частных лиц - от 3400 до 5200 рублей за автомобиль.
Фото: Номер один
