Экономика и бизнес 12.01.2026 в 09:14

Китайские подержанные машины хлынули через Забайкальск

Импорт личного транспорта через МАПП «Забайкальск» за год вырос на 666%
Текст: Иван Иванов
Китайские подержанные машины хлынули через Забайкальск
Забайкальский таможенный пост читинской таможни за 2025 год оформил 5808 транспортных средств, ввезенных из Китая в Россию для личного пользования, сообщает «Чита.ру» со ссылкой пресс-службу таможни.

Как отмечают в ведомстве, транспорт ввозился с использованием пассажирской таможенной декларации. В аналогичном периоде 2024 года для личного пользования было ввезено 872 автомобиля, — говорится в сообщении. Львиная доля поставок шла по льготному тарифу утильсбора для частных лиц -  от 3400 до 5200 рублей за автомобиль.

Фото: Номер один

