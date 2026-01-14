Экономика и бизнес 14.01.2026 в 11:36

В 2025 году продажи «Тойоты» выросли, а Lada рухнули

Утильсбор не помог АвтоВазу
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В 2025 году в России было продано на 15,5% меньше новых легковых автомобилей, чем в 2024-м, сообщает журнал Forbes со ссылкой на экспертов «Автостата». Продажи Lada составили 329 тыс. автомобилей – почти на 25% меньше, чем годом ранее, а доля бренда на рынке упала ниже 25% (28% в 2024 году).

Из иностранных брендов по объему годовых продаж лидирует китайский Haval с результатом 173 302 единицы. За ним следуют китайские Chery и Geely (99 810 и 94 047 штук соответственно) и белорусский Belgee (68 064 автомобиля). В топ-10 по продажам попали также китайские Changan (66 242 штуки) и Jetour (36 472), российские Solaris (34 519) и Tenet (33 484).

При этом увеличились – на 40,3% – продажи автомобилей Toyota, которые официально в Россию не поставляются. Японская Toyota продала в Россию 29 144 автомобилей. Одним словом – качество!

Таким образом можно констатировать, что введённый для поддержки АвтоВАЗа утильсбор не помог этой «продукции» нарастить продажи.

Теги
автомобили рынок

