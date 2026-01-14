Экономика и бизнес 14.01.2026 в 11:43

Монголия отправляет гигантские объемы мяса на экспорт

Из-за нехватки баранины и говядины Улан-Баторе резко выросли цены
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В 2025 году цены на мясо в Улан-Баторе резко выросли. Это связано с большим объемом экспорта мяса за границу, - пишет агентство News.mn. Ранее сообщалось, что монгольское мясо массово экспортируется в Китай и страны Ближнего Востока. В результате на местные рынки поступает меньше продукции. Так на улан-баторском рынке Хучит Шонхор говядина без костей продается по цене 25 000 тугриков (553 рублей), а говядина с костями – по 23 000 тугриков (510 рублей). Конина продается за 13 000 тугриков (287 руб), а баранина – за 17 500 тугриков (387 рублей).

Как отмечается, за год стоимость говядины в Улан-Баторе увеличилась на 8000 тугриков, конины – на 3000 тугриков, баранины – на 5000 тугриков, а козлятины – на 5500 тугриков.

«Действует рыночный принцип: курс растет, когда он снижается. Кроме того, цена на мясо растет, потому что оно продается в небольших количествах во многих местах, а не в одном централизованном пункте. Эта ситуация возникла из-за того, что правительство Монголии не приняло соответствующего решения», - сообщает один из местных торговцев. - Мясо это не тот продукт, который производится каждый день, как конфеты или печенье, поэтому спрос формируется в зависимости от времени и ситуации. С древних времен люди забивали, сушили и консервировали мясо осенью и зимой. Поскольку цена включается в стоимость консервированного мяса, цена на мясо еще раз вырастет весной».

