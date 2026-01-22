Бизнес Бурятии может уйти в серую зону

Предприниматели Бурятии, хорошо отдохнув на новогодние праздники, нисколько не приободрились. Более того, сильно потеряли в оптимизме, тщательно осмыслив произошедшее повышение налогов с 1 января и окончательно сформировавшийся в стране курс на «новую нефть» - стремление выжать из бизнеса максимум денег для затыкания огромных дыр в бюджетах из-за начавшегося в 2024 году периода низких цен на нефть. Складывается ощущение, что авторы налоговой реформы исходили из логики: чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Однако «дойной коровой» малый бизнес быть не желает и, убедившись в полной бесперспективности улучшения своего материального положения, решил в 2026 году закрывать предприятия либо резко снижать свои издержки через «оптимизацию». О том, что произойдет с бизнесом Бурятии, мы побеседовали со специалистами реального сектора экономики региона.Неформальные связи в бизнес-сообществе Бурятии важны, еще более актуальными они становятся, когда предприниматели переходят к стратегическому планированию в свете налоговых изменений.В первой половине января группа бурятских бизнесменов, находясь в Таиланде на отдыхе, провела мозговой штурм, касающийся оценки рисков на 2026 год. Главные из них связаны с ужесточением налогового прессинга и обвальным падением спроса в Бурятии.Напомним, что с 1 января 2026 года основной проблемой для бизнеса стал принятый Госдумой налоговый пакет с целью выжимания денег с бизнеса.Это повышение НДС с привычных 20% до 22%. Казалось бы, «всего 2%». Но попробуйте накинуть их на оборот в несколько миллионов, и мелочь быстро превращается в неприятный сюрприз.Самая болезненная новость для малого бизнеса - снижение порога доходов для применения УСН без НДС. УСН долгое время оставалась любимым режимом для малого бизнеса. Простая отчетность, отсутствие НДС, предсказуемые налоги. Теперь же «упрощенка» превращается в роскошь. До этого года лимит составлял 60 млн рублей в год, а с 2026 его поэтапно понизят до 10 млн. Малый бизнес, который раньше спокойно работал на УСН с оборотом в 20–30 млн, теперь будет обязан платить НДС. Что сразу же делает малый бизнес нерентабельным: необходимо платить НДС и тратиться на бухгалтерию. Фактически новая налоговая реформа 2026 года отрезает малым компаниям привычный путь роста. Достигли выручки в 15 млн — поздравляем, добро пожаловать в клуб «плательщиков НДС».Также отменили пониженные тарифы для малого бизнеса по страховым взносам. Теперь практически все, за исключением приоритетных отраслей (производство, электроника и прочие «любимчики»), будут уплачивать 30% от начисленной зарплаты. А директор, если он не получает зарплату, теперь должен платить за несуществующую зарплату… страховые взносы.- Когда в январе из Улан-Удэ вылетаешь рано утром на запад страны, то наблюдаешь жуткое явление: рассвет долго не наступает, часами летишь в темноте. Так и с малым бизнесом Бурятии: его будущее при продолжении подобного курса находится во тьме прежде всего из-за выдавливания из системы УСН, - говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев. По его мнению, Бурятия погружается в кризис, как в колодец, и это во многом связано с окончанием периода относительного процветания страны и вхождением в период низких цен на нефть.По данным Минфина России, нефтегазовые доходы страны рухнули в прошлом году на 24%, и это только начало: цены на российский сорт Urals падают, каналы поставок танкерами перекрываются, нефтепереработка находится в кризисе из-за атак БПЛА.- Кроме дешевеющей нефти, ничего существенного по экспорту у нас не осталось, чтобы продать Китаю и Индии. Ведь экономика страны с 60-х годов прошлого века держалась и держится за счет продажи нефти и газа. Поэтому сверхдоходы, которые ранее растекались по бюджетам и компаниям, перестают поддерживать спрос. А бюджет теперь будут секвестировать ежегодно. Особую сложность испытают предприятия, связанные с муниципальными и региональными контрактами: там будет все плохо. В целом мой прогноз: будет кризис, сопоставимый с началом 90-х годов, когда у государства закончились нефтяные доходы и нечем было платить зарплаты, -считает Баир Будаев.Неудивительно, что пессимизм у представителей малого бизнеса Бурятии стал тотальным явлением, поскольку почти не осталось сфер, которые бы не затронул экономический кризис и падение спроса.- Бизнесмены в Таиланде решали, какие направления необходимо сократить, ликвидировать, продать и вывести деньги. Большинство из них и так находятся на общей системе налогообложения, поскольку бизнес у них достаточно крупный. Их больше всего волнует снижение спроса на товары и услуги, начавшееся в 2024 - 2025 годах. Тема продажи и переуступки бизнесов также обсуждалась. При этом тактически в 2026 году стоит вопрос не о развитии, а о сохранении того, что есть, или ликвидации, - рассказывает участник совещания предпринимателей. Неслучайно в январе в Улан-Удэ появилось множество объявлений «продам ООО».Что касается малого бизнеса, то вариантов немного: либо изощренная оптимизация с целью сохранения 10-миллионного порога по УСНО, либо поиск новых схем работы.- Мы поставляли в местную сеть металлические изделия как востребованный продукт, закупая их на западе России. Но сейчас пересмотрели модель, поскольку попадаем под НДС и нам необходимо уменьшать реализацию. Теперь предлагаем покупателям самим закупать металлические полуфабрикаты, а мы будем монтировать их в Бурятии, продавая это как услугу. Тем самым законно снижаем свои затраты и увеличиваем доходность, оставаясь в коридоре работы по УСНО, - рассказывает один из улан-удэнских предпринимателей.Но, как говорят эксперты, львиная доля бизнесменов начнет сокращать издержки через дробление. Сейчас налоговая отслеживает всю взаимозависимость между людьми по загсам и другим ресурсам через компьютерные программы. Современный налоговый контроль в России опирается на обширные массивы данных ФНС и межведомственные системы аналитики. Но бизнес надеется, что если речь не идет о родственниках, друзьях и подчиненных, то доказать в суде дробление трудно. Вопрос только в силе доверия между партнерами при переоформлении бизнесов.Хотя, судя по имеющейся статистике судебных дел между налоговиками и бизнесменами, на которые ссылается «Коммерсант», судебная практика по налоговым делам достаточно репрессивная. Налоговая пока выигрывает почти 80% дел по дроблению, хотя 20% доказать не удается.Часть бизнеса, прежде всего торгового, в 2026 году закроет в Улан-Удэ нерентабельные точки и сократит штаты. Приход в 2024 - 2025 годах крупных федеральных продовольственных сетей в Улан-Удэ с одной стороны и рост бизнеса со стороны маркетплейсов серьезно ударили по продажам.- В январе 2025 года нашей сети два арендодателя подняли стоимость аренды на 20%. В начале месяца заявили, что поднимают еще на 20%. Мы поставили условие: если они пойдут на это, то останутся без арендаторов. Они тут же согласились. Мы еще поработаем, но к середине года все равно уйдем оттуда, аренда в Улан-Удэ завышена, - говорит улан-удэнский бизнесмен.Как выход из созданного властями положения - многие предприниматели республики наверняка уйдут в черную бухгалтерию.- Сейчас мы видим, как с нового года очень многие предприниматели перешли на наличные. Кроме того, наделал бед и очень большой обязательный МРОТ, который многие просто не вывозят, - жалуются предприниматели.В этих условиях на первый план выходит если не помощь властей малому бизнесу, то хотя бы неусложнение ему работы.Например, очень раздражают малый бизнес совершенно избыточные требования чиновников Улан-Удэ о замене всех торговых павильонов на стеклянные хоромы с площадью остекления до 90%. В противном случае обещаны штрафы.- Подобные требования необходимо снять раз и навсегда, тем более в период кризиса. И так затраты на отопление высоки, а они еще хотят все перевести на стекло. О какой энергоэффективности тут вообще может идти речь? - возмущаются предприниматели. Плюс строительство таких объектов влетает сегодня в крупные суммы.Цены вырастут на все. Согласно анализу опроса 13 тыс. предпринимателей, проведенного «Опорой России», 70% владельцев бизнеса планируют повысить цены на свои товары и услуги.Снижение порога УСН с 60 до 10 млн — это фактически чистка рынка. Сигнал бизнесу: «Играйте по правилам или уходите с рынка». Бизнесу предстоит или дробиться (что теперь будет гораздо рискованнее), или учиться работать «по-взрослому», с НДС.УСН и малый бизнес 2026 — это история про то, как государство решило «подтянуть» предпринимателей к более серьезным налоговым правилам. Одним из наиболее тревожных последствий эксперты называют риск роста нелегальных схем, что ставит под угрозу прозрачность бизнеса, к которой страна шла долгие годы.И, как обычно, главный вопрос: выживут сильнейшие или прикроют лавочку даже те, кто честно работает? Ответ узнаем через пару лет. А пока ждем. Но, как прогнозируют эксперты, при чрезмерном налоговом бремени бизнес будет постепенно сокращаться или вовсе исчезать и в итоге не принесет бюджету ни копейки.