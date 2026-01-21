Семейная пара из Бурятии плотно возьмется за коричневые яйца

Семейная ферма Геннадия и Натальи Лютаевых из Прибайкальского района Бурятии организует новое технологичное производство яиц. На эти цели аграрии получили грант в 22,6 млн рублей от Минсельхозпрода республики.

Общая стоимость проекта составит 32,3 млн рублей. Для пары это новый этап развития – их хозяйство уже успешно обеспечивает регион перепелиным яйцом и мясом.

На эти средства предприниматели возведут новый автоматизированный ангар, где разместятся 12 800 кур-несушек «Ломен Браун». Эта порода славится своим спокойным характером и крупным коричневым яйцом. Линию оборудуют системами автономного кормления, поения и сбора яиц, что позволит минимизировать ручной труд.

«Стройка нового корпуса начнется уже в мае и по плану закончится этой осенью. Семья Лютаевых уже начала выращивать первую партию кур. Поэтапное заселение корпуса планируется до 2028 года», - рассказали в профильном министерстве.



