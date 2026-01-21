Экономика и бизнес 21.01.2026 в 14:14

Семейная пара из Бурятии плотно возьмется за коричневые яйца

Фермеры построят автоматизированный ангар с несушками «Ломен Браун»
A- A+
Текст: Карина Перова
Семейная пара из Бурятии плотно возьмется за коричневые яйца
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

Семейная ферма Геннадия и Натальи Лютаевых из Прибайкальского района Бурятии организует новое технологичное производство яиц. На эти цели аграрии получили грант в 22,6 млн рублей от Минсельхозпрода республики.

Общая стоимость проекта составит 32,3 млн рублей. Для пары это новый этап развития – их хозяйство уже успешно обеспечивает регион перепелиным яйцом и мясом.

На эти средства предприниматели возведут новый автоматизированный ангар, где разместятся 12 800 кур-несушек «Ломен Браун». Эта порода славится своим спокойным характером и крупным коричневым яйцом. Линию оборудуют системами автономного кормления, поения и сбора яиц, что позволит минимизировать ручной труд.

«Стройка нового корпуса начнется уже в мае и по плану закончится этой осенью. Семья Лютаевых уже начала выращивать первую партию кур. Поэтапное заселение корпуса планируется до 2028 года», - рассказали в профильном министерстве.


Теги
сельское хозяйство яйца производство ферма

Все новости

В Бурятии школьники ходят мимо опасно накренившегося столба
21.01.2026 в 18:03
Житель Бурятии сломал ключицу на горнолыжном курорте в Байкальске
21.01.2026 в 17:49
В Бурятии бизнесмен не спешил убирать павильон с берега Щучки
21.01.2026 в 17:27
Бурятия вошла в число лидеров страны по сбору макулатуры в акции «БумБатл»
21.01.2026 в 16:54
Жительница Бурятии лишилась «ласточки» из-за мужа
21.01.2026 в 16:35
В Улан-Удэ отогревают застывшие от мороза водоколонки
21.01.2026 в 16:26
Сильнейшие морозы помогли сковать Байкал
21.01.2026 в 16:02
Академик из Бурятии стал орденоносцем
21.01.2026 в 15:58
Строительную компанию в Бурятии оштрафовали на 110 тысяч рублей
21.01.2026 в 15:48
Жителя Бурятии будут судить за убийство 14-летней давности
21.01.2026 в 15:38
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Бурятии установили российский рекорд по обогащению угля
Предприятие перевыполнило годовой план
20.01.2026 в 13:40
В Бурятии может помереть еще один завод
Проект по производству автогрейдеров в республике оказался на грани краха
15.01.2026 в 11:42
«Англичанка» из Питера засудила «англичанку» из Улан-Удэ
Поводом для судебной тяжбы стали два слова
14.01.2026 в 16:54
Со станций ВСЖД отправлено более 12 млн пассажиров в 2025 году
Пассажирооборот на магистрали за двенадцать месяцев сократился на 2,8%
14.01.2026 в 14:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru