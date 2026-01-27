Экономика и бизнес 27.01.2026 в 12:24

95% экспорта Монголии пришлось на вывоз полезных ископаемых

Страна вынуждена реформировать горную добычу, чтобы больше зарабатывать на торговле сырьем
Текст: Иван Иванов
95% экспорта Монголии пришлось на вывоз полезных ископаемых
Фото: архив «Номер один»

Министерство промышленности, минеральных ресурсов, экономика и развитие, а также Ассоциация горнодобывающей промышленности провели «Неделю горнодобывающей промышленности» – масштабное мероприятие для привлечения инвестиций, защиты интересов предприятий и укрепления государственно-частного партнерства в рамках стратегии развития отрасли. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Министр Гонгорын Дамдинням отметил, что сектор переходит от сырьевой добычи к производству продукции с добавленной стоимостью, реализуя реформы, направленные на рост экспорта, налоговых поступлений и рабочих мест.

По данным министерства, горнодобывающая отрасль остаётся важнейшей для экономики Монголии: её доля – 26% ВВП, 79% промышленного производства, 95,4% экспортной выручки, 74% ПИИ и 28,4% доходов бюджета. За 2015–2024 годы около 80% всех иностранных инвестиций (99,38 трлн тугриков) пришлись именно на эту сферу. В ближайшие годы планируется масштабная переработка нормативной базы.

Министр сообщил о планируемых поправках в Закон о полезных ископаемых, а также пересмотре законов о тяжелой промышленности, нефти и нефтепродуктах. Эти изменения будут согласованы с законом об инвестициях и станут основой новой промышленной политики, нацеленной на переход к экспорту готовой продукции.

Проект закона, ожидаемый на весенней сессии Великого Хурала, включает упрощение выдачи лицензий через открытые конкурсы, усложнение поддержки лицензий без разведки, утверждение списка стратегических полезных ископаемых, подготовку национальной стратегии по этим ресурсам, а также реформу системы роялти. Цена для роялти будет привязана к рыночным показателям биржи, а на медь – приведена к международным стандартам. Для продуктов обогащения и рафинирования предусмотрено дифференцированное роялти, учитывающее добавленную стоимость, а часть доходов направится в аймаки и местные сообщества.

Теги
монголия экспорт

