Монголия постепенно вытесняет Россию на энергетическом рынке Китая

В 2026 году Монголия планирует добыть 90 млн тонн угля, 1,9 млн тонн меди и 9,4 млн тонн железной руды, что подтверждает стремление страны укрепить свои позиции как ключевого поставщика минеральных ресурсов на международных рынках. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Львиная монгольского угля идет в Китай без пошлин, которые действуют для их российских конкурентов. Также на эффективности монгольского экспорта сказываются низкая себестоимость добычи угля и близость к рынкам сбыта. В связи с санкциями и усилением конкуренции на международных рынках российская угольная отрасль столкнулась серьезными проблемами. Между тем добыча угля в России по итогам 2025 года несколько стабилизировалась. Об этом заявил на днях вице-премьер Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

Как сообщает ТАСС, угольная промышленность РФ несмотря на все вызовы демонстрирует устойчивость. В 2025 году правительство запустило программу поддержки предприятий угольной отрасли. Она предусматривает отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, адресные программы поддержки угольных компаний, а также компенсацию части логистических затрат при экспортных перевозках угля.

Принимаемые меры позволили удерживать показатели добычи и поставок угля на уровне 2024 года. По предварительным оценкам, в 2025 году добыча угля составила 440 млн тонн (с учетом новых регионов)", - отметил Новак.

Он обратил внимание на запуск процессов реструктуризации отрасли. "Драйвером добычи становятся регионы Дальнего Востока. В частности, в июле 2025 г. в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) запущен новый угольный разрез с запасами около 127 млн тонн угля. За десять лет добыча угля в Дальневосточном федеральном округе выросла более чем в два раза - до 128 млн тонн", - уточнил Новак.