Селенгинский ЦКК атакует казну Бурятии

Увлекательный финансово-управленческий сюжет разворачивается в Бурятии. Известное в республике предприятие Селенгинский ЦКК вступило в противоборство с республиканскими органами власти. Производитель картона и упаковки посчитал, что пострадал от действий бурятских чиновников и решил отстаивать свои интересы.Противоборство имеет две стороны – нормативную и финансовую. Они взаимосвязаны и чаша весов начинает склоняться в пользу ЦКК.Скандал возник по рутинному вопросу. ОАО «СЦКК» обратилось в тарифную службу с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию на долгосрочный период регулирования 2019-2023г.г. Приложило расчет, обосновывающие материалы.Республиканская служба по тарифам (РСТ) вскоре выпустила приказ. Да, документ установил тарифы на тепловую энергию, которую поставляет ЦКК различным партнерам (потом приказ еще неоднократно корректировался), но приказ категорически не устроил предприятие.В итоге, ОАО «СЦКК» обратилось в суд и иском о признании приказа недействующим с даты принятия. Истец выдвинул ряд аргументов. Например, заявил, что РСТ при установлении тарифов «немотивированно признал экономически необоснованными расходы Общества на оплату труда и социальные выплаты на базовый период регулировании, расходы на топливо, амортизацию, не установил расчетную предпринимательскую прибыль организации». И т. д.Претензии выглядят настолько впечатляюще, что даже не верится, что тарифный орган Бурятии мог так поступить.РСТ иск не признала, сказав, что приказ был принят в установленном порядке, и даже сослалась на экспертизу предложений ЦКК. Про затраты на зарплаты и социальные нужды служба заявила, что предприятие не представило все обосновывающие документы для подтверждения фактического размера затрат. В связи с этим данные расходы были определены РСТ расчетным путем.Выдвинула РСТ свои объяснения и по другим претензиям Селенгинского ЦКК. Прокуратура, кстати, заявила, что требования ЦКК обоснованы.Ход процесса сложился не в пользу тарифной службы. Так, рассматривая историю вокруг затрат на зарплату, Фемида встала на сторону предприятия.«В экспертном заключении РСТ Республики Бурятия не содержится мотивированного заключения об экономической необоснованности затрат, заявленных Обществом по данной статье расходов, а также расчетов, подтверждающих принятый регулирующим органом размер затрат. Протокол заседания коллегии РСТ Республики Бурятия содержит при этом лишь вывод об отклонении суммы, мотивированные основания такого сокращения также не приведены», - указал, в частности, суд.РСТ упрекнули в том, что регулирующий орган в экспертном заключении и протоколе не изложил подтвержденных расчетами (и ссылками на нормативные правовые акты) мотивов, по которым расходы на оплату труда установлены им в оспариваемом размере, «фактически применив не установленный нормативными актами порядок определения расходов».Отчисления на социальные нужды являются величиной, производной от расходов на оплату труда. Потому установленный РСТ Республики Бурятия их размер (1655,12 тыс. руб.) суд тоже отказался признать экономически обоснованным.В ходе суда также был тщательно исследован факт тарифного переноса, который произошел в один из годов – тогда РСТ перенесла солидную сумму экономически обоснованных плановых расходов Селенгинского ЦКК на последующие годы.Такой перенос регулятор объяснил необходимостью непревышения индекса роста платы граждан, установленных правительством России. Мол, надо сгладить темпы роста. Но это подвергли сомнению.«ОАО «СЦКК» не является поставщиком тепловой энергии для категории «Население», следовательно, требования постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» на тарифы, установленные для ОАО «СЦКК», не распространяются, оснований для ограничения роста тарифа на тепловую энергию не имелось», - указал суд.Один за другим были рассмотрены все другие моменты, которыми был недоволен целлюлозный комбинат. В итоге, исковые требования предприятия были удовлетворены. Приказ РСТ признали недействующим с момента принятия.Проигравшая сторона подала апелляционную жалобу. 10 декабря 2025 года стало известно, что решение бурятского суда осталось без изменения, жалоба – без удовлетворения. Предполагаем, что проигравший будет судиться дальше. Но сейчас вердикт вступил в законную силу, что открывает дорогу к куда более интересному разбирательству – о деньгах.Селенгинский ЦКК в свое время подал дополнительный иск к РСТ о взыскании 330 912 400 рублей убытков за счет казны Республики Бурятия, а также 200 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.Тот процесс был приостановлен до вступления в силу вышеописанного решения по поводу приказа РСТ. Сейчас это обстоятельство устранилось. Как мы понимаем, ЦКК хочет возместить за счет бюджета республики убытки, которые он понес из-за того самого приказа тарифного органа Бурятии. Разбирательство на гигантскую сумму, очевидно, будет протекать в 2026 году.Подозреваем, что предприятие в этом «вторичном» процессе легко победит, и Бурятии скоро придется солидно раскошелиться. Ну, если описанный выше вердикт не отменят в суде третьей инстанции… Комментарий руководства Селенгинского ЦКК о сложившемся положении получить, к сожалению, не удалось.Финансовая обстановка в республике далека от лучезарной. Бюджет на 2026 год, который принял Народный Хурал, говорит о дефиците в размере более 9 млрд. рублей. Поэтому суммы в сотни миллионов рублей смотрятся очень ощутимыми. В общем, посмотрим, чем все закончится.