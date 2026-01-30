Экономика и бизнес 30.01.2026 в 10:45

ВСЖД направила на закупки у малого и среднего бизнеса более 640 млн рублей в 2025 году

Особое внимание уделяется поддержке бизнеса в зоне Байкало-Амурской магистрали
Текст: Иван Иванов
Фото: ВСЖД
Объем закупок ВСЖД у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил в прошлом году 645,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе магистрали. 

Особое внимание уделяется развитию сотрудничества с региональными компаниями. Так, значительная часть контрагентов ВСЖД в 2025 году – это предприятия, зарегистрированные на территории Иркутской области и Бурятия.

Отдельно стоит отметить поддержку бизнеса в зоне Байкало-Амурской магистрали. В прошедшем году было заключено 97 договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с субъектами МСП, работающими в этом стратегически важном регионе.

Компания РЖД проводит планомерную работу, направленную на повышение доступности закупок для предприятий малого и среднего бизнеса. Специалисты Восточно-Сибирской железной дороги совместно с представителями АО «Корпорация «МСП» регулярно проводят обучающие семинары по информированию участников рынка о закупочной деятельности и поддержке субъектов МСП.

ВСЖД

