ВСЖД направила на закупки у малого и среднего бизнеса более 640 млн рублей в 2025 году

Объем закупок ВСЖД у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил в прошлом году 645,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе магистрали.Особое внимание уделяется развитию сотрудничества с региональными компаниями. Так, значительная часть контрагентов ВСЖД в 2025 году – это предприятия, зарегистрированные на территории Иркутской области и Бурятия.Отдельно стоит отметить поддержку бизнеса в зоне Байкало-Амурской магистрали. В прошедшем году было заключено 97 договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с субъектами МСП, работающими в этом стратегически важном регионе.Компания РЖД проводит планомерную работу, направленную на повышение доступности закупок для предприятий малого и среднего бизнеса. Специалисты Восточно-Сибирской железной дороги совместно с представителями АО «Корпорация «МСП» регулярно проводят обучающие семинары по информированию участников рынка о закупочной деятельности и поддержке субъектов МСП.