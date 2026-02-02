В Улан-Удэ бизнес загоняют в аквариумы

Предприниматели выступили против инициативы городской администрации по приведению всех павильонов к единому стандарту. Бизнес-сообщество считает нереалистичным ключевое требование властей - остекление площади фасада до 80%. В числе основных аргументов: двукратный рост расходов на электрообогрев, высокая стоимость самих работ (до 500 тыс. рублей за остекление одного павильона) и нецелесообразность перехода на новые стандарты с 1 июля 2026 года.Суровые морозы наглядно продемонстрировали, что требования о массовом остеклении торговых павильонов неоправданно завышены и оторваны от реальности. Замерзшие витрины, холод внутри помещений и резко возросшие расходы на обогрев «улицы» доказали, что в условиях нашего климата волевое внедрение таких стандартов не просто пагубно для бизнеса, но и влечет за собой одни лишь убытки.Напомним, реформа павильонов, которую вот уже несколько лет продвигает администрация города, направлена на приведение их облика к так называемому «единому стандарту».Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.10.2016 № 330 утверждает административный регламент по предоставлению муниципальной услуги, связанной с размещением нестационарных торговых объектов (НТО), включая павильоны, на земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности. В результате вот уже несколько лет администрация понуждает предпринимателей остеклить их павильоны максимально.В качестве наиболее яркого примера происходящих изменений хотелось бы описать судьбу довольно известных бело-синих киосков АО «Новости», которые на протяжении десятков лет продавали печатную и канцелярскую продукцию. Эти павильоны были изготовлены по единым стандартам в начале нулевых с точки зрения функциональности. Остекление точек составляло около 50%, остальная же площадь была утеплена, чтобы не доставлять неудобств ни покупателям, ни продавцам. Все-таки не в Краснодаре живем, а в Сибири. Однако два года назад АО «Новости» убрало из города эти проверенные и удобные для покупателей павильоны (каждый из которых был, кстати, компактен - всего около 10 кв. м) и начало закупать новые, более крупные, остекленные.- В 44 квартале мы установили новый павильон с площадью остекления 80% в передней части. Стоимость электроэнергии у нас выросла в два раза, при этом продавцы продолжают там мерзнуть по сравнению со старыми павильонами. Но утеплить стеклянные невозможно в принципе, - рассказывает генеральный директор АО «Новости» Евгений Герцев. - Продавцы зимой мерзнут от холода, а летом мучаются от жары, поскольку солнце сильно нагревает реализуемую нами продукцию, которая, кстати, от яркого солнца выцветает и теряет товарный вид.Отдельная проблема - вандализм и связанные с ним издержки. Разбитые хулиганами витрины обходятся предпринимателям в круглые суммы. При этом сама концепция торговли в стеклянном объекте, этом аквариуме, остается непродуманной и абсурдной.Видимо, на городских чиновников неизгладимое впечатление оказали цветочные павильоны бизнесмена из Красноярска г-на Посаженникова. Два десятилетия назад он, пользуясь хорошими отношениями с мэрией, разместился на весьма оживленных и выгодных для бизнеса транспортных магистралях столицы. Доходы были настолько хороши, что, судя по всему, энергоэффективности особого внимания не уделяли - павильоны были как аквариумы. Романтика - как у Александра Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека…». На фоне сугробов стоит аквариум, где зеленеют пальмы, краснеют цветы и красивые девушки 24 часа обслуживают покупателей… «А давайте-ка помечтаем и сделаем вот так по всему городу». Но реальность далека от мечтаний чиновников.Львиная доля улан-удэнских предпринимателей торгует не цветами, а более реальными товарами, например, субпродуктами животноводства. Довольно комично, когда в стеклянный и просматриваемый со всех сторон аквариум привозят говяжьи ноги и языки, а продавцы прячут неэстетичный товар, а также уборочный инвентарь под прилавком и заклеивают стекла баннерами, чтобы покупатели не видели всю подноготную. Все это, конечно, смешно, если бы не штрафы - обклейка стекла баннерами нарушает требование о 80%-ном остеклении переднего фасада.- Штрафы на нас сыплются как из ведра, в 40 тыс. рублей получаем регулярно, - сетует наш собеседник. При этом он отмечает, что строительство большого остекленного павильона по новым стандартам обходится до 1,7 млн рублей. Понятно, что в городе наверняка есть «стеклянный заводик», которому выгодны подобные реформы в остеклении: рынок сбыта резко увеличивается фактически на пустом месте.Заместитель генерального директора «Бурятхлебпрома» Ирина Протасова ранее сообщала в СМИ, что компания поменяла почти половину из своих 70 торговых точек. Представьте себе, какие затраты несут другие предприятия в Улан-Удэ, имеющие обширные точки сбыта своей продукции. Речь может идти о сотнях миллионов рублей в год. И предприятия могут переложить часть затрат на плечи покупателей. Неужели чиновники об этом не догадываются?Однако массовые затраты предпринимателей нашей республики в условиях очередного снижения спроса населения и в целом увеличения налогов и других расходов крайне несвоевременны. Скорее всего, они приведут лишь к росту цен на реализуемую продукцию.- Жалобы предпринимателей на подобные новации городских властей поступают к нам регулярно, и вопросов возникает очень много, - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев. - Мы изучили опыт других регионов: так вот требования по 80% остекления фасадов павильонов нет нигде, даже в климатически благоприятных южных регионах.По словам бизнес-омбудсмена, «последняя редакция постановления города № 330 явно нуждается в доработке, поскольку не учитывает многие предложения со стороны предпринимателей».Центр Улан-Удэ - исторический, и целью обустройства торговых заведений в нем является создание красочного облика, привлекающего туристов.- Возможно, у коллег в администрации имеются свои представления о красоте и функциональности, однако однотипные киоски из стекла и темно-коричневых сэндвич-панелей слишком скучны и не вписываются в исторический контекст Улан-Удэ - Верхнеудинска, - продолжает Чингис Матхеев. - Почему, например, нельзя обустроить в центре постоянно работающую торговую точку, нацеленную на обслуживание туристических потоков, в виде старорусской избы с элементами деревянного зодчества или бурятской юрты? Почему надо все приводить к одному облику и цвету?Как отмечает бизнес-омбудсмен, также нуждается в доработке и предложение города о трех зонах столицы, где дифференцируется плата за размещение торговых объектов, причем этот трехзонный принцип почему-то собираются перенести и на архитектурный облик малых торговых объектов.- Сегодня предприниматели Бурятии сталкиваются с необходимостью уменьшения затрат, поскольку все ложится одно на другое, и это связано с налоговой нагрузкой и атмосферой некой неопределенности в развитии малого бизнеса в республике. Причем важность сохранения и развития бизнеса становится все более актуальной, поскольку это прежде всего вопрос не налогообложения, а сохранения занятости населения. На большую часть проблем, которые стоят перед малым бизнесом, мы на местах повлиять, к сожалению, не можем. Но то, что в наших силах, должны предпринимать и исправлять. И убирать совершенно лишние и неактуальные сегодня административные требования, осложняющие функционирование организаций, - убежден омбудсмен.В настоящий момент на новые стандарты по остеклению перешло не более 40% улан-удэнских предпринимателей, торгующих в малых архитектурных формах. Сроки город очередной раз продлил до 1 июля, но сами требования к остеклению, цвету и выбору материалов для павильонов должны быть кардинально переработаны.