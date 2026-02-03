Бизнесмены Бурятии устали бороться за выживание

В январе 2026 года в Бурятии началась масштабная волна ликвидации обществ с ограниченной ответственностью (ООО), что стало неожиданным для многих структур. Так, у нотариусов Улан-Удэ резко увеличился поток бизнесменов, желающих юридически завершить бизнес-процессы. Основной причиной такого ликвидационного явления стал ряд изменений в законодательстве с 1 января 2026 года.Так, если организация не осуществляет деятельность, а директор не получает зарплату, то в связи с изменениями в Налоговый кодекс РФ введены обязательные страховые взносы даже для «нулевых» компаний. В бюджет теперь нужно платить минимум 8 128 рублей ежемесячно.- У меня есть ООО, где я имел половину доли с партнерами. На юрлице висела лицензия на один из видов деятельности, по которому мы в данный момент не работаем. И так получилось, что основную часть работы мы перевели на ИП с более щадящим режимом налогообложения. Теперь решили ликвидировать юрлицо, чтобы не платить лишние страховые взносы, - говорит Александр, директор общества с ограниченной ответственностью. Он был удивлен очередями у нотариусов, когда прилетел в Улан-Удэ после январского отдыха. По его словам, записи на эту неделю уже нет, по вопросам ликвидации юрлиц записываются на следующую неделю.Помощник одного из улан-удэнских нотариусов рассказала, что ликвидация ООО – это довольно трудоемкий и долгий процесс, в отличие от ИП, где это можно сделать за неделю.По ее словам, «сроки ликвидации ООО регламентированы законодательством и зависят от выбранного порядка процедуры.По закону максимальный срок ликвидации, устанавливаемый участниками или уполномоченным органом, составляет один год. Если проводятся налоговые проверки или возникают возражения кредиторов, срок может увеличиться».Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен упрощенный порядок ликвидации при условии отсутствия долгов и имущества. В этом случае процедура сокращается до 3,5 месяца.Многие фирмы в Бурятии ликвидируются по решениям налоговых органов из-за признаков фиктивности. Остальные приостановили деятельность из-за нехватки денег на банкротство, несдачи отчетности и по инициативе владельцев.- В Бурятии компании закрываются также из-за нецелесообразности расходов на поддержание «запасных» юридических лиц, которые бизнесмены использовали в строительстве и торговле. С учетом изменений в налоговом законодательстве более эффективно вместо них открывать ИП, где при определенных оборотах можно не платить НДС и легче выводить наличные, - сообщил один из бурятских бизнесменов. По его словам, сейчас в республике будет больше открываться ИП на фамилии, не имеющие отношения к собственникам бизнесов. Причем и отчетность они будут сдавать с разных IP-адресов, не привлекая внимания налоговой, которая усилила работу с дроблением бизнесов.Тем не менее значительная часть ликвидированных юрлиц так или иначе связана с усилением налогового прессинга и одновременным снижением спроса на товары и услуги. Причем, учитывая перспективы углубления экономического кризиса, часть владельцев бизнесов, видимо, решила с нового года ликвидироваться, распродать бизнес и «выйти в кэш».- Мне надоело бороться за выживание предприятия, решать вопросы с текучкой персонала и снижением спроса, я устал, плохо сплю, все на нервах, проще выйти из бизнеса, уехать в Таиланд и получать больше в виде доходов по депозитам, - говорит улан-удэнский бизнесмен.Сегодня в Бурятии большая часть ликвидаций проходит именно через нотариусов. Это связано с тем, что нотариальные услуги включают оформление всех необходимых документов, подтверждающих законность происходящих процедур, и проведение обязательных нотариальных действий, таких как заверка протоколов собраний или договоров. Использование нотариусов хоть и несет дополнительные затраты, но позволяет снизить риск возникновения юридических споров, что очень важно в условиях повышенного внимания со стороны контролирующих органов. Этот тренд объясняется также тем, что многие компании не имеют собственных юротделов или специалистов, способных самостоятельно правильно оформить ликвидационные документы.В России в 2025 году открылось минимальное количество компаний за 14 лет, подсчитала FinExpertiza на основе данных ФНС. В 2025-м в стране зарегистрировали 173 тыс. юрлиц - на 20% меньше, чем в 2024-м. По данным газеты «Известия», это минимум за последние 14 лет. Одновременно выросло число ликвидаций - на 15%, до 233 тыс. компаний. В результате закрытий в 2026 году оказалось на 26% больше, чем открылось.В 2025 году число юридических лиц в республике сократилось с 9,6 тысячи в начале года до 9,3 тысячи в декабре. Январь еще не закончен, однако их число может уйти ниже 8 тысяч. Бурятия пока сохраняет положительную динамику по общему числу предпринимателей, занимая 15-е место среди регионов РФ по темпам роста субъектов МСП. Это удалось достигнуть благодаря росту количества вновь создаваемых ИП. Так, на начало 2025 года их насчитывалось 23 192, а к середине года показатель вырос до 23 234.