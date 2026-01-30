«Ростелеком» и Бурятский институт инфокоммуникации СибГУТИ договорились о сотрудничестве

«Ростелеком» и Бурятский институт инфокоммуникаций «Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики» (БИИК СибГУТИ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель Бурятского филиала компании Роман Меркушев и директор вуза Валерий Архинчеев.Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере подготовки кадров и внедрения современных инновационных технологий в образовании. БИИК СибГУТИ для провайдера — в первую очередь, кузница кадров: единственное профильное образовательное учреждение в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которое готовит специалистов в сфере связи и телекоммуникаций.«С университетом у нас налажено дружественное и эффективное сотрудничество, которое мы будем развивать. Вместе с СибГУТИ мы реализуем множество значимых для региона проектов: например, поддерживаем республиканские молодежные ИТ-форумы и региональные чемпионаты профессионального мастерства "Профессионалы", соревнования среди операторов связи. Студенты вуза проходят в "Ростелекоме" практику, участвуют в профориентационных экскурсиях, на которых мы рассказываем, как работает предприятие связи и отвечаем на вопросы ребят», - рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.«На протяжении нескольких лет представители компании являются участниками выпускных квалификационных комиссии. А в прошлом году на базе "Ростелекома" впервые прошел демоэкзамен, на котором выпускники смогли продемонстрировать полученные знания и навыки и самое главное — подтвердить свою квалификацию в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Для нас подписание соглашения о партнерстве позволит еще больше укрепить наше взаимное сотрудничество, что безусловно положительно влияет на качество образования», - отметил директор БИИК СибГУТИ Валерий Архинчеев.