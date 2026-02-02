В Забайкалье решили обогатиться на росте цен на золото

К началу 2025 года цена на золото достигла исторического рекорда – за год стоимость унции превысила 4800 долларов, поднявшись более чем на 75% по сравнению с предыдущим годом. Такой экспоненциальный рост стал мощным стимулом для инвестиций в золотодобывающую отрасль.

Этот скачок цен подтолкнул компании к активному расширению производства и реализации масштабных проектов, чтобы максимально использовать возросший спрос и рыночную прибыльность. В этом направлении, как сообщает портал «Чита.ру», особенно заметным стал старт строительства новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) в Забайкальском дивизионе «Норникеля».

В рамках проекта компания уже приступила к строительству предприятия, которое планируют ввести в эксплуатацию к концу 2027 – началу 2028 годов. Как отметил первый вице-президент и операционный директор «Норникеля» Евгений Федоров, новая фабрика позволит повысить эффективность и объемы добычи золота, а также снизит зависимость от внешних фабрик. Расположенная в Газимуро-Заводском районе, она сможет перерабатывать до 2,7 миллиона тонн золотой руды в год, что значительно увеличит сквозное извлечение металла и ускорит производственные процессы.

Этот проект не только создаст дополнительные рабочие места и обеспечит рост налоговых поступлений в региональные бюджеты, но и укрепит позиции компании и региона на мировом рынке драгоценных металлов. Рост цен на золото в 2025 году стал мощным драйвером развития отрасли и катализатором реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство новых фабрик.