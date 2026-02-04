Новое качество 4G стало доступно жителям Турунтаево и Иркилика

Увеличенные скорости мобильного интернета и более стабильная связь стали доступны абонентам МегаФона в двух сёлах Прибайкальского района Бурятии. Новая базовая станция, построенная специалистами оператора, значительно улучшила качество сети в Турунтаево и Иркилике.Дополнительный телеком-объект расширил зону покрытия LTE, повысил качество голосовой связи и сделал времяпровождение в интернете ещё удобнее. Теперь местные жители могут пользоваться популярными цифровыми сервисами, мессенджерами и мобильными приложениями без перебоев, новое оборудование обеспечивает скорости до 80 Мбит/с. Открылись новые возможности и для дистанционного обучения, удалённой работы, онлайн-консультаций у врачей.«Станцию расположили таким образом, чтобы её сигнал охватывал и Турунтаево, и Иркилике, а также участок дороги, следующей из Улан-Удэ через байкальское побережье до Улюнхана. Для нас важно, чтобы наши абоненты могли всегда оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами цифрового мира в любой момент», – прокомментировала Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.Благодаря новой базовой станции абоненты получили возможность комфортно пользоваться и голосовой связью по технологии VoLTE — цифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону с чистым звуком без посторонних шумов и обмениваться информацией в Сети.Реклама. ПАО «Мегафон». Erid: 2VfnxvbMhN1