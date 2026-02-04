Экономика и бизнес 04.02.2026 в 17:08

Новое качество 4G стало доступно жителям Турунтаево и Иркилика

Текст: Иван Иванов
Новое качество 4G стало доступно жителям Турунтаево и Иркилика
Фото: Shutterstock
Увеличенные скорости мобильного интернета и более стабильная связь стали доступны абонентам МегаФона в двух сёлах Прибайкальского района Бурятии. Новая базовая станция, построенная специалистами оператора, значительно улучшила качество сети в Турунтаево и Иркилике.

Дополнительный телеком-объект расширил зону покрытия LTE, повысил качество голосовой связи и сделал времяпровождение в интернете ещё удобнее. Теперь местные жители могут пользоваться популярными цифровыми сервисами, мессенджерами и мобильными приложениями без перебоев, новое оборудование обеспечивает скорости до 80 Мбит/с. Открылись новые возможности и для дистанционного обучения, удалённой работы, онлайн-консультаций у врачей.

«Станцию расположили таким образом, чтобы её сигнал охватывал и Турунтаево, и Иркилике, а также участок дороги, следующей из Улан-Удэ через байкальское побережье до Улюнхана. Для нас важно, чтобы наши абоненты могли всегда оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами цифрового мира в любой момент», – прокомментировала Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.

Благодаря новой базовой станции абоненты получили возможность комфортно пользоваться и голосовой связью по технологии VoLTE — цифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону с чистым звуком без посторонних шумов и обмениваться информацией в Сети.

04.02.2026 в 17:08
