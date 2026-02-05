Американцы кинули улан-удэнский авиазавод

Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск улан-удэнского авиазавода к американской компании VTS Aviation, LLC. Речь шла о взыскании 81 200 долларов – суммы предварительной оплаты по контракту.Как следует из материалов дела, контракт с американцами авиазавод заключил еще в феврале 2020 года. Согласно подписанному документу, VTS Aviation должна была поставить на бурятское предприятие некое «авиационное имущество для гражданских вертолетов Ми-8 и Ми-171». Какое именно – в деле не раскрывается. Однако, свои обязательства компания из Соединенных штатов не исполнила. Претензия, направленная американской стороне, осталась без ответа.На суд представители американцев не явились, хотя в их адрес отправляли уведомления. В том числе на электронную почту, указанную в контракте. Поэтому ответчика посчитали извещенным надлежащим образом.В ходе слушаний возник один нюанс. Согласно заключенному контракту, споры между сторонами должны разрешаться в международном арбитраже по правилам Международной торговой палаты. Но Арбитражный суд Бурятии посчитал, что этот пункт неприменим из-за санкций, введенных в отношении России в целом и авиазавода в частности. Причем как со стороны США, где работает ответчик, так и со стороны государства, где находится международный арбитраж.«Имеются сомнения в том, что данный спор будет рассмотрен с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства, в том числе касающихся беспристрастности суда, что составляет один из элементов доступности правосудия… Учитывая, что санкции напрямую препятствуют в доступе к правосудию, настоящий экономический спор подлежит отнесению под юрисдикцию российских арбитражных судов», - постановила бурятская Фемида.В остальном рассмотрение дела прошло без заминок. Поскольку факт предоплаты авиазавод подтвердил платежным поручением, а обязанность по поставке товара ответчик не исполнил и не доказал обратного, суд постановил иск авиазавода удовлетворить. Помимо долга в размере 81 200 долларов с VTS Aviation взыскано еще 223 тысячи рублей в счет оплаты госпошлины. Данное решение было принято на днях и еще не вступило в законную силу.