МТС запустила ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Бурятии

Текст: Иван Иванов
Фото: Shutterstock
МТС объявляет о запуске нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи. Пользователи смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные. 

ИИ-ассистент ведет диалог с уточняющими вопросами. Например, при жалобе на неудовлетворённость работой на старте карьеры он выяснит ключевые причины, подтвердит понимание проблемы и предложит шаги для ее решения. Практические советы и помощь от ассистента в данном случае могут быть такими: он составит список интересующих компаний, проанализирует и предложит актуальные и подходящие вакансии.

Сервис не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, по которым ИИ-ассистент ментальной поддержки посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. Функция «Очистить диалог» удаляет историю сообщений: ассистент забывает старую переписку и начинает общение с чистого листа.
 
«Активная молодежь Бурятии постоянно ищет цифровые способы для развития, общения и самопознания. В ответ на этот запрос в тарифе РИИЛ появился ИИ-ассистент. Это простой и увлекательный помощник для ежедневного общения и поиска решений. Он создан, чтобы в дружеском формате помочь молодому поколению лучше понимать свои эмоции и мысли», — комментирует директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

