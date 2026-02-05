Монголия начнёт строить гигантскую автостраду до Китая

Правительство Монголии приняла решение ускорить строительство до границы с Китаем 250-километровой автомагистрали Тавантолгой–Гашуунсухайт в рамках концессии.

Этот шаг напрямую определяет будущее угольной промышленности Монголии, сообщает информационное агентство «Монцамэ».

На сегодняшний день месторождение Тавантолгой выступает ключевым драйвером национальной экономики, однако его потенциал годами сдерживался логистическими «узкими местами». Создание специализированной трассы для тяжелых грузов кардинально меняет правила игры, превращая Монголию из сезонного поставщика в стабильного игрока на крупнейшем в мире китайском рынке угля.

Цель проекта – довести объем экспорта угля по этому направлению до 45–50 млн тонн в год (совместно с ж/д транспортом).