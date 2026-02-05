Экономика и бизнес 05.02.2026 в 19:02

В Иркутской области обвалилось строительство многоквартирных домов на 14%

Основной причиной падения названо сворачивание льготных ипотечных программ
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области обвалилось строительство многоквартирных домов на 14%
Фото: архив «Номер один»

Обнародованы результаты строительства жилья в 2025 году по сибирским регионам. Как сообщает информационное агентство «Сибдом.ру», Новосибирская область продолжает лидировать по вводу жилья среди регионов Сибирского федерального округа, однако показатель 2025 года уступает прошлогоднему на -6,4%. Область не вошла в общероссийский топ-10 по объему ввода, заняв лишь 13 место, но по площади построенных многоквартирных домов занимает 8 место в стране.

На втором месте уже второй год — Иркутская область, которая увеличивает объемы ввода за счет индивидуального строительства частных домов и дач. Показатель прирос на +20,6%, а ввод многоквартирных домов сократился на -14,6% по сравнению с 2024 годом.

Красноярский край — третий по объему ввода. Общий объем снизился на -5,4%, но по количеству введенных новостроек регион занимает второе место в Сибири.

Замминистра строительства РФ Никита Стасишин отметил, что несмотря на исчезновение льготной ипотеки под 8%, семейная ипотека стала более адресной, отсутствует массовое субсидирование проектного финансирования, а высокая ключевая ставка сохраняется. В результате отрасль смогла сохранить темпы строительства и ввода. Однако он признал снижение запуска новых проектов застройщиками и заявил, что Минстрой будет работать над балансом интересов участников рынка и изменением этой тенденции.

строительство статистика

