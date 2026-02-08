Экономика и бизнес 08.02.2026 в 15:33

Mitsubishi расширит аэропорт «Чингис-хан»

Монгольский аэропорт уже не справляется с ростом пассажирского потока
Текст: Иван Иванов
Mitsubishi расширит аэропорт «Чингис-хан»
Фото: Номер один

Японцы увеличат аэропорт до необходимых значений. В 2027 год у  планируется начать расширение международного аэропорта "Чингис Хаан", - сообщает монгольский портал News.mn. Министр транспорта Б.Дэлгэрсайхан отметил, что аэропорт рассчитан на 1,6 миллиона пассажиров, однако к 2025 году поток достиг 2,4 миллиона, что требует расширения. Планируется с помощью японской корпорации Mitsubishi расширить воздушную гавань на 86 000 м² до 123 000 м², что примерно в 2,3 раза больше текущего.

Общие инвестиции оцениваются в 1 миллиард долларов, с низкой ставкой по кредиту — 0,80% на 40 лет. Кроме того, обсуждается создание легкорельсовой дороги, соединяющей аэропорт с центром Улан-Батора на основе японского опыта. В рамках визита в Японию стороны также договорились рассмотреть возможность перевода "Буянт-Ухаа" в статус внутреннего, а "Чингис Хан" — международного аэропорта.
Аэропорт обслуживает около 40 направлений, включая рейсы в Москву, Пекин, Сиэтл, Токио и Стамбул.

Монголия

