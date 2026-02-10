Монгольский кашемир покоряет Канаду

Канадский Ванкувер, известный своим влажным и часто прохладным климатом, стал новым форпостом для продвижения одного из главных национальных брендов Монголии – кашемира. Об этом сообщает агентство «Монцамэ». Два специализированных бутика, открывшиеся в городе, не просто продают элитную одежду. Они также знакомят канадских потребителей с уникальным качеством волокна, которое рождается в степях Центральной Азии.

В 2024 году на рынке Ванкувера появился первый магазин, ориентированный на монгольскую продукцию, — “Apricity”. Он предлагает широкий ассортимент изделий, включая пуловеры, шарфы и шапки, изготовленных из 100% кашемира известных монгольских марок, таких как “Apricity”, “Гоби” и “Тоонот кашемир”.

Уже в следующем, 2025 году, конкуренцию “Apricity” составил бутик “GERDENE”. Эта торговая точка делает акцент на аутентичности, предлагая изделия из 100% кашемира марки GERDENE, произведенные с сохранением традиционных монгольских методов обработки сырья.

Появление этих магазинов неслучайно. Они стали прямым следствием растущего интереса мирового рынка к монгольскому кашемиру, который славится своей невероятной мягкостью, легкостью и, что самое важное, исключительными теплосберегающими свойствами.

Успех монгольского кашемира на международной арене во многом обязан климатическим условиям самой Монголии. Козы, дающие это драгоценное волокно, живут в условиях экстремальных перепадов температур: от жаркого лета до суровых, морозных зим, когда температура опускается до минус 40 градусов.

Такой суровый климат заставляет животных вырабатывать густой, невероятно тонкий и плотный подшерсток, который служит им естественной изоляцией. Именно этот уникальный подшерсток и является основой для изделия из легкой и тёплой шерсти, которая хорошо продается на западе. Так козы массово приносят нужную для Монголии валюту.