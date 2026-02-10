Экономика и бизнес 10.02.2026 в 19:14

Якутия просит власти спасти от финансового краха ЖКХ

Полпреду ДФО предложили срочно национализировать энергетику и коммунальный сектор региона
A- A+
Текст: Иван Иванов
Якутия просит власти спасти от финансового краха ЖКХ
Фото: архив «Номер один»

Руководство Якутии обратилось к полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу с экстренной просьбой о содействии в решении критической финансовой проблемы в сфере энергетики и ЖКХ. Об этом сообщает портал ИА SakhaNews. Власти республики предлагают объединить филиалы ГУП «ЖКХ РС(Я)» и АО «Сахаэнерго» для формирования единой структуры в зоне локальной энергетики Арктической зоны.

Финансовое положение ресурсных компаний Якутии за последние пять лет резко ухудшилось. К 2025 году совокупные убытки крупнейших предприятий ЖКХ и энергетики от регулируемой деятельности достигли колоссальных 30 миллиардов рублей. Кредитный портфель вырос в 2,7 раза, достигнув 135 млрд рублей на конец 2025 года, а расходы на обслуживание этих займов увеличились в семь раз, составив 12 млрд рублей.

По мнению правительства Якутии, ключевым шагом для преодоления кризиса и снижения нагрузки на региональный бюджет является консолидация компетенций ЖКХ и энергогенерации в 13 арктических районах республики.

Создание единой организации должно обеспечить несколько стратегических преимуществ: оптимизацию расходов регионального бюджета, в том числе на покрытие межтарифной разницы, за счет сокращения накладных расходов обеих организаций. Также легче будут осуществляться проекты комбинированной генерации, что значительно эффективнее раздельной выработки тепла и электроэнергии. Это позволит минимизировать потери, выравнивать нагрузки, снижать удельный расход топлива. создать условия для перехода на современные модели энергоснабжения.

В связи с этим правительство Якутии намерено в ближайшее время совместно с Минвостокразвития, Минэнерго и ПАО «РусГидро» рассмотреть и согласовать это предложение по слиянию филиалов. Фактические речь идёт о национализации сектора. В Бурятии и Забайкальском крае также ранее звучали предложения о национализации энергетики, однако они пока не получили поддержки у региональных властей.

Теги
якутия жкх

Все новости

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за аварии со школьным автобусом
11.02.2026 в 17:28
Тарифы мобильной связи теперь можно найти на маркетплейсе
11.02.2026 в 17:19
В Бурятии подростка будут судить за махинации с картой
11.02.2026 в 17:13
В Бурятии заблокировали сайты и каналы, где продавали сим-карты
11.02.2026 в 16:11
В Бурятии сельчанин знатно покутил за счет собутыльника
11.02.2026 в 16:05
«Пальцы почти не двигаются»
11.02.2026 в 15:59
Дизайнер из Бурятии представил новую коллекцию на выставке «Уникальная Россия»
11.02.2026 в 15:56
В Бурятии наледь вышла на дорогу в Шабуре
11.02.2026 в 15:39
Улан-удэнцы обчистили продуктовые магазины с помощью бездонных карманов
11.02.2026 в 15:12
В Бурятии погиб 53-летний животновод
11.02.2026 в 14:09
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
Тарифы мобильной связи теперь можно найти на маркетплейсе
11.02.2026 в 17:19
Монгольский кашемир покоряет Канаду
В стране начали открываться бутики с одеждой из Монголии
10.02.2026 в 18:25
Прямые рейсы «Улан-Батор – Сан-Франциско» станут реальностью
США выделили 2,6 миллиона долларов на закупку систем безопасности аэропорта Чингис-хан
10.02.2026 в 10:10
Mitsubishi расширит аэропорт «Чингис-хан»
Монгольский аэропорт уже не справляется с ростом пассажирского потока
08.02.2026 в 15:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru