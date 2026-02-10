Якутия просит власти спасти от финансового краха ЖКХ

Руководство Якутии обратилось к полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу с экстренной просьбой о содействии в решении критической финансовой проблемы в сфере энергетики и ЖКХ. Об этом сообщает портал ИА SakhaNews. Власти республики предлагают объединить филиалы ГУП «ЖКХ РС(Я)» и АО «Сахаэнерго» для формирования единой структуры в зоне локальной энергетики Арктической зоны.

Финансовое положение ресурсных компаний Якутии за последние пять лет резко ухудшилось. К 2025 году совокупные убытки крупнейших предприятий ЖКХ и энергетики от регулируемой деятельности достигли колоссальных 30 миллиардов рублей. Кредитный портфель вырос в 2,7 раза, достигнув 135 млрд рублей на конец 2025 года, а расходы на обслуживание этих займов увеличились в семь раз, составив 12 млрд рублей.

По мнению правительства Якутии, ключевым шагом для преодоления кризиса и снижения нагрузки на региональный бюджет является консолидация компетенций ЖКХ и энергогенерации в 13 арктических районах республики.

Создание единой организации должно обеспечить несколько стратегических преимуществ: оптимизацию расходов регионального бюджета, в том числе на покрытие межтарифной разницы, за счет сокращения накладных расходов обеих организаций. Также легче будут осуществляться проекты комбинированной генерации, что значительно эффективнее раздельной выработки тепла и электроэнергии. Это позволит минимизировать потери, выравнивать нагрузки, снижать удельный расход топлива. создать условия для перехода на современные модели энергоснабжения.

В связи с этим правительство Якутии намерено в ближайшее время совместно с Минвостокразвития, Минэнерго и ПАО «РусГидро» рассмотреть и согласовать это предложение по слиянию филиалов. Фактические речь идёт о национализации сектора. В Бурятии и Забайкальском крае также ранее звучали предложения о национализации энергетики, однако они пока не получили поддержки у региональных властей.