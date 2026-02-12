В пригороде Улан-Удэ появится круглогодичная зона отдыха

В местности Карьер в Иволгинском районе Бурятии ООО «Байкальская горно-геологическая компания» планирует в течение трех лет реализовать проект «Четыре сезона». Об этом сообщил министр промышленности региона Денис Гармаев, который недавно встретился с предпринимателями, презентовавшими эту идею.

По плану там будет располагаться площадка для круглогодичного досуга, где можно будет отдохнуть, заняться спортом и проводить культурные мероприятия. Зимой будут расположены ледяные горки и каток. Летом – пляжи различной глубины, участки для отдыха взрослых и детей.

«Также планируется создание амфитеатра для организации крупных культурных событий. Отмечу, что пробы воды здесь соответствуют санитарным нормам Роспотребнадзора», - прокомментировал министр.