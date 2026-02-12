Предприниматель из Бурятии возьмется за форель

Первое в Бурятии осетровое хозяйство «Наша рыба», расположенное в Иволгинском районе, намерено расширить производство.

Предприниматель готовится к новому этапу развития: организации форелевого производства и изготовлению кормов. Подчеркивается, что сейчас таких хозяйств очень мало по стране, а в ДФО работает всего один производитель кормов для рыбы.

«Предложил предпринимателю написать подробный бизнес-план, будем думать, как можно помочь по линии нашего министерства», - сказал глава минпромторга республики Денис Гармаев.