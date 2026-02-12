Экономика и бизнес 12.02.2026 в 10:50

Предприниматель из Бурятии возьмется за форель

А также за производство кормов
A- A+
Текст: Карина Перова
Предприниматель из Бурятии возьмется за форель
Фото: ТГ-канал Дениса Гармаева

Первое в Бурятии осетровое хозяйство «Наша рыба», расположенное в Иволгинском районе, намерено расширить производство.

Предприниматель готовится к новому этапу развития: организации форелевого производства и изготовлению кормов. Подчеркивается, что сейчас таких хозяйств очень мало по стране, а в ДФО работает всего один производитель кормов для рыбы.

«Предложил предпринимателю написать подробный бизнес-план, будем думать, как можно помочь по линии нашего министерства», - сказал глава минпромторга республики Денис Гармаев.

Теги
бизнес форель

Все новости

В Бурятии сотрудница патологоанатомического бюро передала авто на нужды СВО
12.02.2026 в 17:45
Житель Улан-Удэ засудил пиццерию за отказ в приеме на работу
12.02.2026 в 17:22
Гимназию №14 в Улан-Удэ в этом году ждет капитальный ремонт
12.02.2026 в 17:21
Бурятия примет международный форум «Создано на Дальнем Востоке»
12.02.2026 в 17:09
Жительница Улан-Удэ, заколовшая мужа-тирана, отделалась условкой
12.02.2026 в 16:25
Сирота из Бурятии пожаловалась Бастрыкину на некачественное жилье
12.02.2026 в 16:23
Житель Бурятии украл 80 метров кабеля с крыши жилого дома
12.02.2026 в 16:21
В Бурятии руководителя лесхоза заподозрили в подлоге
12.02.2026 в 16:00
Мачеха в Бурятии обокрала своего пасынка
12.02.2026 в 15:20
«Смеялся и говорил, что это деньги мошенников»
12.02.2026 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
Бурятия примет международный форум «Создано на Дальнем Востоке»
Масштабное событие состоится в мае
12.02.2026 в 17:09
В пригороде Улан-Удэ появится круглогодичная зона отдыха
Проект «Четыре сезона» будут реализовать в течение трех лет
12.02.2026 в 10:18
Тарифы мобильной связи теперь можно найти на маркетплейсе
11.02.2026 в 17:19
Якутия просит власти спасти от финансового краха ЖКХ
Полпреду ДФО предложили срочно национализировать энергетику и коммунальный сектор региона
10.02.2026 в 19:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru