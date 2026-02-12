Экономика и бизнес 12.02.2026 в 10:50
Предприниматель из Бурятии возьмется за форель
А также за производство кормов
Текст: Карина Перова
Первое в Бурятии осетровое хозяйство «Наша рыба», расположенное в Иволгинском районе, намерено расширить производство.
Предприниматель готовится к новому этапу развития: организации форелевого производства и изготовлению кормов. Подчеркивается, что сейчас таких хозяйств очень мало по стране, а в ДФО работает всего один производитель кормов для рыбы.
«Предложил предпринимателю написать подробный бизнес-план, будем думать, как можно помочь по линии нашего министерства», - сказал глава минпромторга республики Денис Гармаев.