12.02.2026 в 17:09

Бурятия примет международный форум «Создано на Дальнем Востоке»

Масштабное событие состоится в мае
Текст: Карина Перова
Бурятия примет международный форум «Создано на Дальнем Востоке»
Фото: архив «Номер один»

В мае Бурятия примет международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке». Организаторами выступят министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство региона.

«Это будет большая рабочая площадка для тех, кто создаёт современную экономику – творческий бизнес. Наша общая задача – чтобы идеи, талант и креатив превращались в реальные проекты, рабочие места и доходы для региона», - сообщил глава республики Алексей Цыденов.

На масштабном мероприятии обсудят создание в Бурятии кино, анимации, музыки, дизайна, цифровых платформ, искусственного интеллекта. Запланированы экспертные дискуссии, мастер-классы и спецпроекты. Подчеркивается, что для республики проведение такого форума – это возможность поддержать местных предпринимателей, молодых специалистов, людей творческих профессий и раскачать новую отрасль экономики.

«Готовимся к форуму. Уверен, он станет важным событием для региона и откроет новые возможности для наших жителей», - заключил Алексей Цыденов.

