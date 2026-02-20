Экономика и бизнес 20.02.2026 в 16:56

VK вытесняет Telegram в Бурятии

Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: предоставлено компанией МегаФон
Россияне не спешат заменять онлайн-общение на голосовое: более 43% абонентов по-прежнему выбирают тарифы с безлимитным трафиком на интернет и нулевым пакетом минут, следует из данных подключений на платформе YotaАрхив. При этом у молодежи изменился и топ востребованных приложений, для которых подключают безлимит.

По данным Yota, в январе этого года пользователи 14-24 лет чаще всего активировали опцию неограниченного доступа к VK (почти 10% от всех подключений). Сервис сместил с первой строчки Telegram, сохранявший лидерство с 2024-го. Также в топ абонентов с начала года попали WeChat, Rutube и TikTok.

Услуга безлимитного интернета в целом остаётся для пользователей одним из самых важных критериев для выбора тарифа. Так, на платформе YotaАрхив самым популярными стали предложения с неограниченным трафиком и нулем минут, их доля — 43% от числа всех подключений.

«Когда мы запускали YotaАрхив, задачей было дать клиентам больше свободы в выборе минут, СМС и гигабайт по выгодной стоимости. Платформа дает возможность предложить свой архивный тариф другим и получить за это бонус — 20% от стоимости за каждое подключение на мобильный счёт. Формат оказался востребованным: в среднем каждую неделю появляется около 13 тысяч новых предложений», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Около половины поделившихся тарифом — аудитория 36-50 лет. При этом молодежь 14-24 лет предпочитает подключаться к уже существующим тарифам (21%), а не выкладывать их (12%). Наиболее активно подключают и делятся тарифами в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

На Дальнем Востоке больше всего тарифами делятся забайкальцы, приморцы и хабаровчане. При этом Бурятия стала единственным регионом округа, где женщины и мужчины в равных долях подключают такую опцию. В основном мужчины активнее интересуются архивами, и только лишь в Еврейской автономной области, наоборот, женщины чаще смотрят такие предложения.

связь интернет

