«Байкал» совершил свой первый полёт

Испытания нового «кукурузника» выходят на финишную прямую
Текст: Иван Иванов
В минувшие выходные российский легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый испытательный полет. Как сообщает «Интерфакс», пятый опытный экземпляр, являющийся третьим летным образцом, поднялся в воздух с аэродрома своего создателя, Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Полет продлился десять минут, максимальная высота составила 300 метров, а скорость не превышала 190 км/ч.

Данный самолет оснащен отечественным турбовинтовым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. В конструкцию новой машины были внесены существенные изменения, основанные на анализе предыдущих опытных образцов и замечаниях, полученных в ходе их эксплуатации. Среди доработок отмечаются улучшенная носовая часть кабины экипажа, модернизированные основные опоры шасси, а также усовершенствования систем, включая топливную систему, двигатель и систему управления. Важным изменением стало изменение угла установки крыла, призванное устранить склонность самолета к преждевременному отрыву от взлетно-посадочной полосы при взлете в условиях порывистого ветра.

Прошедший год ознаменовался неоднозначными сообщениями относительно проекта «Байкал», вплоть до слухов о возможном прекращении его разработки. Тем не менее, к концу 2025 года появились более обнадеживающие новости: успешный полет ЛМС-901 с российской силовой установкой и обещание УЗГА об отсутствии дальнейших переносов сроков проекта. Планируется, что сертификация воздушного судна будет завершена до конца текущего года.

Однако, несмотря на положительную динамику, заявленные характеристики самолета претерпели корректировки. Если ранее максимальная крейсерская скорость декларировалась на уровне 300 км/ч, то теперь разработчик указывает 250 км/ч как предельный показатель. Эти изменения, вероятно, связаны с оптимизацией характеристик самолета под существующие реалии и задачи, для которых он разрабатывается. Успешное завершение испытаний и последующая сертификация «Байкала» позволят начать его серийное производство и внедрение в гражданскую авиацию.
