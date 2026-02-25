Более 250 км пути обновят на ВСЖД в нынешнем году

В нынешнем году на Восточно-Сибирской железной дороге планируется капитально отремонтировать 252,8 км пути, а также заменить 99 комплектов стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Ремонтно-путевая кампания охватит все регионы присутствия ВСЖД. Наибольший объем работ будет выполнен на участках Замзор – Камышет, включая станцию Камышет, Ангасолка – Андриановская – Глубокая, Хингуй – Худоеланская, Байкальск – Выдрино и Гончарово – Большой Луг в Иркутской области и Бурятии.Кроме того, капитальный ремонт запланирован на протяженных (от 7 до 14 км) участках Челутай – Илька, Гусиное озеро – Селендума в Бурятии, а также Тайшет – Байроновка и Залари – Хотхор в Иркутской области.На Байкало-Амурской магистрали будут обновлены участки Начальный – Баларихта, Предленский – Чудничный, Тыя – Северобайкальск, Северомуйск – Аркум – Разъезд 1405 км – Ульги, Итыкит – Окусикан.В ремонтных работах задействуют специализированную железнодорожную технику: укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные машины, электробалластеры и стабилизаторы.В начале года на ВСЖД поступил рельсо-укладочный комплекс РУ-700, предназначенный для смены рельсовых плетей с введением их в оптимальный температурный режим. Новый комплекс будет применяться при производстве работ на объектах капитального ремонта пути.Ежегодный капитальный и средний ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках.