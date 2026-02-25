Экономика и бизнес 25.02.2026 в 17:31

Более 250 км пути обновят на ВСЖД в нынешнем году

Наибольший объем работ будет выполнен на участках в Иркутской области и Бурятии
A- A+
Текст: Иван Иванов
Более 250 км пути обновят на ВСЖД в нынешнем году
Фото: company.rzd.ru
В нынешнем году на Восточно-Сибирской железной дороге планируется капитально отремонтировать 252,8 км пути, а также заменить 99 комплектов стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Ремонтно-путевая кампания охватит все регионы присутствия ВСЖД. Наибольший объем работ будет выполнен на участках Замзор – Камышет, включая станцию Камышет, Ангасолка – Андриановская – Глубокая, Хингуй – Худоеланская, Байкальск – Выдрино и Гончарово – Большой Луг в Иркутской области и Бурятии.

Кроме того, капитальный ремонт запланирован на протяженных (от 7 до 14 км) участках Челутай – Илька, Гусиное озеро – Селендума в Бурятии, а также Тайшет – Байроновка и Залари – Хотхор в Иркутской области.

На Байкало-Амурской магистрали будут обновлены участки Начальный – Баларихта, Предленский – Чудничный, Тыя – Северобайкальск, Северомуйск – Аркум – Разъезд 1405 км – Ульги, Итыкит – Окусикан.

В ремонтных работах задействуют специализированную железнодорожную технику: укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные машины, электробалластеры и стабилизаторы.

В начале года на ВСЖД поступил рельсо-укладочный комплекс РУ-700, предназначенный для смены рельсовых плетей с введением их в оптимальный температурный режим. Новый комплекс будет применяться при производстве работ на объектах капитального ремонта пути.

Ежегодный капитальный и средний ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках.
Теги
ВСЖД

Все новости

Ростех займется развитием высокотехнологичных проектов в Бурятии
25.02.2026 в 17:38
Более 250 км пути обновят на ВСЖД в нынешнем году
25.02.2026 в 17:31
В Улан-Удэ студенты создали ТОС
25.02.2026 в 17:30
В Улан-Удэ станет больше почетных граждан
25.02.2026 в 17:24
В Улан-Удэ с 1 марта заработает платная парковка
25.02.2026 в 17:17
«Ростелеком» в Бурятии поддержал кибертурнир «Стальное братство»
25.02.2026 в 16:54
Фермерам Бурятии направят около 10 млн рублей на доставку кормов для скота
25.02.2026 в 16:25
Власти Бурятии хотят менять землю на квартиры
25.02.2026 в 16:19
В Улан-Удэ родился малыш весом менее одного килограмма
25.02.2026 в 15:43
Квартира в Улан-Удэ чуть не сгорела из-за телефона
25.02.2026 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
«Байкал» совершил свой первый полёт
Испытания нового «кукурузника» выходят на финишную прямую
24.02.2026 в 15:05
В Бурятии началась большая распродажа бизнеса
Сайты объявлений завалены предложениями о продаже коммерческих объектов
24.02.2026 в 06:00
В Забайкалье население скупает соль
В феврале консервант рекордно подорожал
22.02.2026 в 15:53
Монгольская экономика рекордно выросла почти на 7%
Привлечение иностранных инвестиций и технологий в экономику страны показало ошеломляющий результат
22.02.2026 в 10:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru