Монгольские компании выйдут на лондонскую биржу

Монгольские горнодобывающие компании после регистрации смогут вести деятельность и привлекать капитал на Лондонской фондовой бирже, что откроет новые возможности для привлечения инвестиций и разработки новых месторождений. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

В ходе рабочего визита в Великобританию министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням встретился с генеральным директором Лондонской фондовой биржи Юлией Хоггетт. Стороны обсудили содействие регистрации монгольских компаний на Лондонской бирже, способы привлечения инвестиций и расширение инструментов Монгольской биржи по горнодобывающей продукции за счет внедрения новых финансовых инструментов.

Также была достигнута договорённость об использовании механизмов фондового рынка для передачи долей в горнодобывающих проектах гражданам через Фонд благосостояния, повышении их финансовой грамотности и изучении возможностей сотрудничества в сфере электронных торговых платформ.

Лондонская фондовая биржа, основанная в 1801 году, является одной из крупнейших в мире. На ней котируются акции более 1000 компаний из свыше 60 стран, а общая рыночная капитализация превышает 6 триллионов долларов. Горнодобывающий сектор занимает примерно 700 миллиардов долларов этой капитализации.

Выход монгольских компаний на Лондонскую биржу позволит привлечь миллиарды долларов инвестиций для развития новых месторождений, повысить международный престиж монгольских проектов и создать новые финансовые возможности для отрасли и населения страны.

В последние годы в Монголию текут огромные инвестиции со всего мира, многие мировые корпорации отмечают привлекательность страны для крупных вложений с целью развития экономики и получения отдачи от вложенных средств инвесторов.