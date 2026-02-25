Экономика и бизнес 25.02.2026 в 18:10

Монгольские компании выйдут на лондонскую биржу

Это позволит привлечь миллиарды долларов инвестиций в разработку новых месторождений
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монгольские компании выйдут на лондонскую биржу
Фото: архив «Номер один»

Монгольские горнодобывающие компании после регистрации смогут вести деятельность и привлекать капитал на Лондонской фондовой бирже, что откроет новые возможности для привлечения инвестиций и разработки новых месторождений. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

В ходе рабочего визита в Великобританию министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням встретился с генеральным директором Лондонской фондовой биржи Юлией Хоггетт. Стороны обсудили содействие регистрации монгольских компаний на Лондонской бирже, способы привлечения инвестиций и расширение инструментов Монгольской биржи по горнодобывающей продукции за счет внедрения новых финансовых инструментов.

Также была достигнута договорённость об использовании механизмов фондового рынка для передачи долей в горнодобывающих проектах гражданам через Фонд благосостояния, повышении их финансовой грамотности и изучении возможностей сотрудничества в сфере электронных торговых платформ.

Лондонская фондовая биржа, основанная в 1801 году, является одной из крупнейших в мире. На ней котируются акции более 1000 компаний из свыше 60 стран, а общая рыночная капитализация превышает 6 триллионов долларов. Горнодобывающий сектор занимает примерно 700 миллиардов долларов этой капитализации.

Выход монгольских компаний на Лондонскую биржу позволит привлечь миллиарды долларов инвестиций для развития новых месторождений, повысить международный престиж монгольских проектов и создать новые финансовые возможности для отрасли и населения страны.

В последние годы в Монголию текут огромные инвестиции со всего мира, многие мировые корпорации отмечают привлекательность страны для крупных вложений с целью развития экономики и получения отдачи от вложенных средств инвесторов.

Теги
Монголия

Все новости

Ростех займется развитием высокотехнологичных проектов в Бурятии
25.02.2026 в 17:38
Более 250 км пути обновят на ВСЖД в нынешнем году
25.02.2026 в 17:31
В Улан-Удэ студенты создали ТОС
25.02.2026 в 17:30
В Улан-Удэ станет больше почетных граждан
25.02.2026 в 17:24
В Улан-Удэ с 1 марта заработает платная парковка
25.02.2026 в 17:17
«Ростелеком» в Бурятии поддержал кибертурнир «Стальное братство»
25.02.2026 в 16:54
Фермерам Бурятии направят около 10 млн рублей на доставку кормов для скота
25.02.2026 в 16:25
Власти Бурятии хотят менять землю на квартиры
25.02.2026 в 16:19
В Улан-Удэ родился малыш весом менее одного килограмма
25.02.2026 в 15:43
Квартира в Улан-Удэ чуть не сгорела из-за телефона
25.02.2026 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Более 250 км пути обновят на ВСЖД в нынешнем году
Наибольший объем работ будет выполнен на участках в Иркутской области и Бурятии
25.02.2026 в 17:31
«Байкал» совершил свой первый полёт
Испытания нового «кукурузника» выходят на финишную прямую
24.02.2026 в 15:05
В Бурятии началась большая распродажа бизнеса
Сайты объявлений завалены предложениями о продаже коммерческих объектов
24.02.2026 в 06:00
В Забайкалье население скупает соль
В феврале консервант рекордно подорожал
22.02.2026 в 15:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru