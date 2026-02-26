В Улан Удэ стартовал Байкальский курортный форум

25 февраля 2026 года в Улан‑Удэ открылся Байкальский курортный форум «Здоровье через традиции и инновации». Мероприятие объединило экспертов в области медицины, туризма и технологий, чтобы обсудить будущее курортно‑оздоровительной отрасли. В центре внимания — синтез восточных практик и современных технологий, цифровая трансформация санаториев и новые подходы к продвижению оздоровительного туризма.

Форум призван стать площадкой для диалога между медиками, туроператорами, предпринимателями и разработчиками IT‑решений. В рамках мероприятия проходит конференция, где участники обсудят, как интегрировать традиционную восточную медицину в программы санаториев, познакомятся с новейшими инновациями в курортной медицине и освоят эффективные инструменты маркетинга для продвижения туристических и рекреационных объектов.

- Эта тема на сегодняшний день очень актуальна с разных точек зрения. Во-первых, это поручение Президента и его целевые задачи по активному долголетию. Большая часть того, что здесь представлено, направлена именно на эту задачу. Во-вторых, восстановление здоровья военных. Здесь технологии, направленные реабилитацию и восстановление. В-третьих, экономическое развитие. Медицинский туризм для нашей республики стратегически важное направление развития. В Бурятии есть все, что составляет основу для медицинского туризма: Байкал, традиционная восточная медицина, минеральные источники, лекарственные растения, - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.





По словам экспертов, средний чек туриста, приехавшего на лечение, на 30-50 % выше из-за длительного пребывания в Бурятии.

Напомним, что форум проходит в Улан-Удэ впервые, но планируется, что он станет ежегодным. На площадке собрались около 10 медицинских компаний и 200 участников, среди них представители из других регионов России. На выставке представлены 25 видов технологического оборудования, направленного на оздоровление и реабилитацию пациентов.





- Тут собрались единомышленники, которые делиться друг с другом идеями, вдохновляться и работать на пользу курортного дела Бурятии. Оздоровительный туризм находится в тренде. Почти каждый десятый турист, приезжает к нам за здоровьем. Сюда приехали представители всех наших курортов, и я думаю, что сегодня на мероприятии состоится содержательный и предметный диалог между профессионалами и специалистами. Бурятия уникальна тем, что здесь мы можем объединить современные технологии и методы восточной медицины. Оборудование, представленное на форуме — это своеобразный шоурум: часть останется на курортах республики. Представители курортного дела здесь могут увидеть его в деле и напрямую обратиться к производителям, - поделился министр туризма Алдар Доржиев.

Также на открытии было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией развития курортов «Санкур-эволюция» и ООО «Курорты Бурятии», направленное на продвижение санаторно-курортного потенциала Бурятии.

Важной частью форума стала выставка медицинского оборудования, продукции и услуг для курортно‑оздоровительных и медицинских организаций, которая развернулась в гостинице «Бурятия».





А производители представили новейшие разработки для: реабилитации после травм и заболеваний опорно‑двигательного аппарата; восстановления навыков ходьбы, координации и равновесия; помощи пациентам с боевыми травмами и другими состояниями, требующими восстановительного лечения.

На выставке демонстрируются образцы оборудования как российского, так и зарубежного производства. По словам министра туризма, Бурятия обладает уникальным потенциалом для объединения современных технологий и методов восточной медицины. Часть представленного оборудования останется на курортах республики, что позволит сразу внедрить передовые решения в практику.

Так, на одном из стендов разработчик и производитель аппаратов для лечения инсультов, деменции, черепно-мозговых травм и ПТСР представил свое оборудование. Оно активно используется для реабилитации участников СВО.





- В основе лежит воздействие красным и инфракрасным светом. Мощное излучение, которое проникает в клетки мозга, и вызывает фотохимическую реакцию, что дает улучшение кровообращения и ускорение регенерации тканей и оказывает тонизирующее воздействие на клетки мозга. Аппарат автономный его можно использовать в кабинете врача и в домашних условиях, - рассказал генеральный директор компании по производству медицинского оборудования Дмитрий Гольцман.

Программа форума насыщена разноплановыми мероприятиями, охватывающими все аспекты курортно‑оздоровительной сферы. Темы конференций - от медицинской реабилитации пациентов с боевой травмой до популяризации превентивной медицины и здорового долголетия. Круглые столы, семинары и мастер-классы.

- Центр восточной медицины представляет здесь целую секцию под названием «Традиционная медицина Бурятии курортам России». Мы предлагаем уникальные оздоровительные методики, то есть профилактику заболеваний и восстановление организма по методу традиционной медицины: использование лекарственных растений, рефлексотерапия, мануальная терапия, восточный массаж. Индивидуальный и комплексный подход к каждому пациенту, то есть подобрать питание по типу конституции тела, лекарственные растения, которые принесут больше пользы именно ему. Подбор индивидуальной рецептуры в рефлексотерапии, - прокомментировала главный врач ГАУЗ «РКЛРЦ «Центра Восточной медицины» Елена Бартанова.





Байкальский курортный форум не просто знакомит участников с последними достижениями отрасли — он создает условия для реального внедрения инноваций. Обмен опытом, поиск партнеров и обсуждение стратегий развития помогут укрепить позиции Бурятии, как перспективного курортно‑оздоровительного региона, где традиции и инновации работают на благо здоровья людей.