Экономика и бизнес 27.02.2026 в 13:27

МТС ускорила сеть LTE для вахтовых работников Озерного месторождения

МТС усилила сеть LTE на территории Озерного горно-обогатительного комбината в Еравнинском районе Бурятии
Текст: Иван Иванов
МТС ускорила сеть LTE для вахтовых работников Озерного месторождения
Фото: предоставлено компанией МТС
Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование LTE на территории Озерного ГОКа, который занимается разработкой одноимённого месторождения полиметаллических руд, где трудится около тысячи человек. Усиленный мобильный интернет покрывает территорию всего вахтового поселка, карьера, обогатительную фабрику, энергетические объекты и здание администрации. 

Новая LTE-сеть позволит ускорить операционные процессы, а в будущем внедрить цифровые системы контроля и безопасности, а также обеспечит стабильной связью сотрудников.

«МТС продолжает развивать сеть в Республике Бурятия, запуская новые и модернизируя действующие объекты сетевой инфраструктуры. Для МТС это уже не первый кейс, который реализован на месторождениях в трудных технических условиях, и мы готовы и дальше развивать сеть на производствах», — рассказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

