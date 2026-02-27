Экономика и бизнес 27.02.2026 в 16:22

Средний размер соцпакета одного сотрудника ВСЖД стоит 114 тыс рублей

А среднемесячный размер заработной платы составил 127,5 тыс рублей
Текст: Иван Иванов
Фото: company.rzd.ru
Средний размер затрат на социальный пакет (дополнительный набор льгот) в расчете на одного сотрудника Восточно-Сибирской железной дороги достиг в прошлом году114,1 тыс рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В прошлом году заработная плата сотрудников магистрали была проиндексирована на 11,6% по сравнению с предыдущим годом, в результате чего ее среднемесячный размер составил 127,5 тыс рублей.

В рамках программ корпоративной поддержки и улучшение жилищных условий работников выделено свыше 213 млн рублей. Дополнительно 56 сотрудникам ВСЖД, участвующим в ипотечных программах, при рождении детей были предоставлены безвозмездные выплаты на погашение жилищных кредитов. Общая сумма этой поддержки превысила 11,2 млн рублей.

Расходы на улучшение социально-бытовых условий и охрану труда на дороге составили 163 млн рублей.

Продолжилась работа по подготовке рабочих кадров. Так, в Иркутске открылось новое здание лабораторного корпуса с залом тренажерной подготовки для обучения будущих машинистов. Всего за последние три года шестью филиалами учебного центра ВСЖД подготовлено 68 тыс специалистов рабочих профессий, востребованных как на полигоне дороги, так и на предприятиях Иркутской области и Бурятии.
ВСЖД

