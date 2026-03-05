Экономика и бизнес 05.03.2026 в 16:49

Госслужащих Бурятии обучили работе с нейросетями

ИИ должен помочь чиновникам повысить эффективность работы
Текст: Иван Иванов
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
В правительстве Бурятии «Ростелеком» провел обучение по работе с искусственным интеллектом для руководителей министерств и ведомств региона. Эксперты компании презентовали онлайн-платформу «Нейрошлюз», объединившую различные нейросетевые модели в едином интерфейсе, и рассказали о ее возможностях. 

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», в течение двух месяцев госслужащие республики станут пользователями ИИ-платформы, а затем смогут внести свои предложения по улучшению её работы. 

С помощью «Нейрошлюза» сотрудники органов власти смогут конспектировать документы и протоколы, проводить умный поиск в нормативных актах, работать с аудио- и видеозаписями совещаний, готовить и редактировать материалы любой сложности, генерировать изображения, создавать ИИ-ассистента и собственные чат-боты для решения конкретных задач. Предполагается, что внедрение технологий искусственного интеллекта может высвободить до 20-30% рабочего времени чиновников и в несколько раз ускорит решение задач.

Глава Бурятии отметил необходимость эффективного использования ресурсов в условиях дефицита кадров при помощи внедрения современных технологий.

«Давайте учиться и думать, как это потом внедрять. Работы много, людей мало. Искусственный интеллект — это помощник. В общем, когда поучимся, потом в итоге еще раз обменяемся мнениями, где и как это можно применять в нашей практической работе. Прошу всех вникнуть, выучить и дальше, применять в своей деятельности», - сказал Алексей Цыденов.

«Ростелеком» запустил платформу «Нейрошлюз» два года назад. Сегодня в ней работают более 50 тысяч пользователей. С конца прошлого года сервис пилотируется для решения задач государственных служащих в различных регионах России. А в начале 2026 года Бурятия вошла в число регионов, которым доступен этот продукт. 

«Платформа "Нейрошлюз" родилась в "Ростелекоме", чтобы сотрудники нашей компании могли использовать в работе лучшие сервисы с искусственным интеллектом. С конца прошлого года по заказу Минцифры России мы вместе с представителями госведомств адаптируем ее для создания ИИ-офиса. Пилотирование платформы проходит на внутренних мощностях нашей компании, что делает ее безопасной и исключает утечки данных. Диапазон применения нейросетей сейчас безграничен: обработка текстов различных форматов, генерация изображений и презентаций, поиск рисков в договорах, проверка документации по закупке на соответствие законодательству. Очень много направлений по ежедневной деятельности, где искусственный интеллект позволяет повысить эффективность работы», - подчеркнул директор по развитию бизнеса в области работы с данными и искусственным интеллектом «Ростелекома» Михаил Комаров.

«При поддержке "Ростелекома" в пилотном образовательном проекте по использованию ИИ-платформы приняли участие 120 человек. Руководители министерств и ведомств получили практические знания и детально изучили принципы работы искусственного интеллекта. Понимание его основ становится необходимым навыком для современных госслужащих. Сегодня внедрение нейросетевых технологий — это стратегический выбор. Эти инструменты открывают новые возможности для повышения эффективности госуправления и востребованы во всех сферах экономики, в социальной сфере и общественной жизни. Успешная реализация проекта закладывает основу для цифровой трансформации государственного управления на территории Республики Бурятии», - в свою очередь отметил замруководителя по цифровому развитию — председатель комитета цифрового развития Республики Бурятия Павел Комарь.
