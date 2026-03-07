В Бурятии обещают избавиться от наследства Брежнева

Мурманское ЧП, когда посреди полярной ночи рухнули пять опор ЛЭП, оставив без света и тепла тысячи жителей Мурманска и Североморска, прогремело на всю страну. Люди грелись в пунктах обогрева, пили горячий чай под генераторы, получали продуктовые наборы. Круглосуточные пункты временного размещения работали без остановки. Четыре линии электропередачи легли на снег. Несколько котельных встали. На подмогу мурманским ремонтникам бросили силы из Ленинградской области и Карелии.А потом выяснилось жуткое: две из пяти рухнувших опор эксплуатировались с 1966 года.Почти 60 лет. Полвека с хвостиком. Они стояли еще при Брежневе, пережили перестройку, «лихие» девяностые, нулевые, десятые и рухнули сейчас. Не выдержали.И после этой новости взгляд невольно обращается на наши, бурятские опоры. На линии электропередачи, которые тянутся через степи, перевалы и замерзшие реки. Сколько им лет и кто и когда проверял их на прочность? И главное - готовы ли мы к тому, что в один далеко не прекрасный день точно так же, без предупреждения, посреди зимы может рухнуть что-то, от чего зависит жизнь целых районов?Пока в республике тихо. Но тишина эта - до первого скрипа ржавого металла под тяжестью снега.- В зоне обслуживания филиала «Бурятэнерго» находится порядка 440 тыс. опор всех классов напряжения. Средний срок службы металлических опор – 50 лет, деревянных - 25 лет, - рассказали нашему изданию в «Бурятэнерго» о местной ситуации.В компании отметили, что срок службы каждой отдельной опоры определяется в соответствии с гарантией производителя.- Но и после истечения гарантийного срока опоры могут эксплуатироваться, если их своевременно осматривают и обслуживают, - заверили в «Бурятэнерго».Впрочем, формально порядок соблюдается. По всем объектам, чей срок эксплуатации давно перевалил за нормативный, проводят техническое освидетельствование. Специальная комиссия изучает, «дышит» ли еще металл, не рассыплется ли бетон, выдержит ли конструкция очередную зиму. Итогом становится вердикт: можно жить дальше. Обычно с пометкой «до следующего освидетельствования, но не более чем через пять лет».И так по кругу. Ровно до того момента, пока очередная комиссия не опоздает. Или опора не упадет раньше, чем соберутся подписи.- На данный момент по «Бурятэнерго» (филиал ПАО «Россети Сибирь») отсутствуют линии электропередачи, не прошедшие техническое освидетельствование. При этом в течение 2025 года всего заменено 1110 опор. План по замене опор на текущий год составляет 2167 штук, - порадовала сетевая компания тем, что у нее каждый столб хорошо стоит.Как видим, столбы, перешагнувшие изначальный срок эксплуатации, в Бурятии есть, но их держат на контроле.Впрочем, одними обследованиями ситуацию не исправить. Нужны деньги. И они, судя по всему, намечены.Помимо ежегодной ремонтной программы, в Бурятии запускают программу повышения надежности электросетевого комплекса на 2026–2030 гг. Документ предполагает замену опор по двум приоритетным направлениям. Общий бюджет - 9,4 млрд рублей.Сначала - о технической части. На четырех линиях электропередачи 110 кВ в 2027–2030 гг. планируют заменить 638 деревянных опор. Еще на четырех линиях 35 кВ - 931 опору. Дерево, десятилетиями стоявшее под ветрами и снегами, наконец начнут менять на что-то более надежное.Но главная интрига скрыта не в опорах, а в деньгах. Осенью 2025 ФАС утвердила регуляторное соглашение между Бурятией и «Бурятэнерго» на семь лет - с 2026 по 2032 год. Компания обязалась вложить в повышение надежности около 5 млрд рублей. Вопрос: откуда деньги?Ответ прост и циничен: из кармана бизнеса. Цена киловатт-часа для предпринимателей будет расти ускоренными темпами. Точнее, не вся цена целиком, а ее «бурятэнерговская» сетевая составляющая. Индексировать ее станут по формуле: традиционный рост (согласно прогнозу социально-экономического развития) плюс 5% инвестнадбавки. Первый такой «электроудар» бизнес республики ощутит в октябре 2026 - сразу после выборов в Госдуму. Самые чувствительные удары придутся на 2026 и 2027 гг. Потом, обещают, рост вернется в обычное русло.Логика понятна: «Бурятэнерго» получает дополнительный денежный поток, чтобы чинить то, что годами не чинили. Но есть и обратная сторона. Генерирующие компании и сбытовики вроде «Читаэнергосбыта» наверняка тоже хотели бы пришпорить рост своих составляющих в цене киловатт-часа. Если они решат добиваться аналогичных регуляторных соглашений, бизнесу республики придется туго. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Пока - только опоры. Только дерево. Только 9,4 млрд рублей, которые кто-то заплатит.