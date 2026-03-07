Экономика и бизнес 07.03.2026 в 11:56

В Монголии при поддержке Всемирного банка планируют построить шестиполосную автомагистраль

Она свяжет Улан-Батор с западом страны
Текст: Иван Иванов
В Монголии при поддержке Всемирного банка планируют построить шестиполосную автомагистраль
Фото: Номер один

В Монголии будет построена автомагистраль Улан-Батор - Лун, что станет важным шагом в развитии инфраструктуры страны. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Представитель Всемирного банка Тэхён Ли заявил о готовности инвестировать в этот проект и ознакомиться с его технической и экономической обоснованностью.

Министр дорог и транспорта Монголии Борхуугийн Дэлгэрсайхан отметил, что расширение и модернизация дороги имеют стратегическое значение, поскольку она соединяет столицу с западными регионами и служит важным международным транзитным коридором. В последние годы транспортная нагрузка на этот участок значительно выросла, увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, что создало необходимость в расширении дороги для повышения безопасности и пропускной способности. Изначально предполагалось совместное финансирование с Кувейтским фондом арабского экономического развития, однако из-за ракетных отстрелов этой страны со стороны Ирана,  пришлось искать новые источники финансирования.

Встреча с представителями Всемирного банка прошла накануне, и было высказано желание поддержать проект, ознакомиться с его документацией и помочь в реализации. Сегодня технико-экономическое обоснование и проектная документация завершены, что создает хорошие предпосылки для скорейшего начала работ. Министр подчеркнул, что расширение автомагистрали важно для стимулирования экономической активности, развития туризма и улучшения транспортных потоков в стране.

Реализация этого проекта укрепит транспортную систему Монголии, повысит её международную конкурентоспособность и откроет новые возможности для развития региона. Поддержка Всемирного банка и решительные действия правительства свидетельствуют о серьезных намерениях Монголии сделать этот проект реальностью уже в ближайшие годы, что значительно улучшит условия перевозок и повысит безопасность на одном из важнейших маршрутов страны.

Теги
Монголия

ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

