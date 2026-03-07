В Бурятии может начаться дефицит некоторых фруктов и овощей из-за проблем с поставками из Ирана

Об предстоящим дефиците некоторых видов фруктов в стране сообщает Telegram-канал Mash, который сообщил о задержках дальнобойщиков у границы в иранском городе Астар, связанный с боевыми действиями на Ближнем Востоке. В результате ограничения движения грузоперевозчиков затронули более 1,4 тысяч человек, транспортных средств которых не могут продолжить путь в Россию. Ранее через этот маршрут поставлялись зерновые, крупы и мука, а затем они использовались для доставки овощей и фруктов, необходимых для нужд региона.



По информации источника, если ситуация не улучшится в ближайшее время, возможны перебои в поставках, что негативно скажется на ассортименте и качестве продукции. В первую очередь российским регионам угрожает дефицит томатов, перцев, лимонов, винограда и черешни. Эксперты предупреждают, что многие из этих товаров могут исчезнуть с полок в связи с задержками и ухудшением логистической ситуации, а дальнобойщики могут понести многомиллионные убытки.



Причиной текущих проблем стало закрытие границ в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. В частности, задержка грузов связана с обесточкой транспортных маршрутов после падения иранских беспилотников в Нахичеванской автономии Азербайджана, что привело к приостановке движения через границу с Ираном. Иран, в свою очередь, закрыл все границы по периметру, оставив открытыми лишь пункты на границе с Азербайджаном и на севере Ирака. В результате транспортные компании либо ожидают разрешения ситуации, либо ищут обходные пути, что существенно усложняет доставку товаров в регион.



Ситуацию осложняет и нарушение связи, из-за чего водители не могут связаться с российским посольством или отправителями для выяснения обстоятельств и дальнейших инструкций. Некоторые водители надеются добраться до точки в 4 километрах от границы, где связь есть, но пробка на маршруте настолько велика, что далеко не все могут туда добраться. В целом, ситуация в регионе остается напряженной, а возможный дефицит некоторых фруктов и овощей становится реальной угрозой для потребителей в Бурятии. Впрочем нашу республику спасает близкое соседство с Китаем, откуда перцы в любом случае завезут необходимом количестве. А вот что касается черешни, то из Китая её не завозят. Но это не так сильно отразится на настроениях потребителей, даже если она подорожает в несколько раз.