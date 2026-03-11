В Бурятии будет больше войлока

Производитель войлока в Бурятии, СПоК «Темник», наращивает объемы переработки шерсти. В прошлом году кооператив докупил более мощное оборудование, поэтому в 2026-м там намерены выйти на новый уровень.

«Сейчас идёт наладка. Ближе к сезону запустимся на полную мощность порядка 60-70 тонн готовой продукции в год. Сейчас выходим на 3-4 тонны в месяц», - поделился председатель СПоКа Сультим Ширабон.

Сырьем предприятие обеспечивают овцеводы Иволгинского, Селенгинского и Кяхтинского районов. Также планируется участие фермеров Еравнинского и Кижингинского районов.

«В планах перерабатывать не менее 40% всей грубой и полугрубой шерсти, состригаемой в республике. Для выхода на проектную мощность потребуется около 100 тонн сырья в год», - рассказали в минсельхозпроде Бурятии.

Ключевую роль в модернизации сыграла поддержка Фонда поддержки сельхозкооперации. Ранее предприниматель брал взаймы 5 миллионов рублей для покупки трех станков.