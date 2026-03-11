Экономика и бизнес 11.03.2026 в 16:32

Байкал и Хубсугул соединят новой трассой

В Монголии начинается строительство 180-километровый автострады с целью развития туризма
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Председатель Великого Государственного Хурала Ням-Осорын Учрал во время рабочей поездки в аймак Хубсугул заявил о начале строительства 180-километровой асфальтированной дороги в направлении Хатгал-Ханх. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Этот проект, по его словам, даст значительный импульс развитию туризма, торговли и экономической активности региона. Планируемая дорога создаст туристический маршрут, соединяющий озёра Байкал и Хубсугул, что позволит развить Ханх как туристическую зону и значительно улучшить экономическое положение региона.

Ежегодный поток через контрольный пункт Ханх-Монды превышает 30 тысяч человек, и после завершения строительства количество путешественников может увеличиться в 2-3 раза. Это откроет новые возможности для роста товарооборота между Монголией и Россией, снизит цены на товары, поспособствует развитию туризма, промышленности и сферы услуг, сократит транспортные расходы для туристов.

