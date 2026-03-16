Экономика и бизнес 16.03.2026 в 12:18

Монголия получит от ЕС 1 миллиард евро на зеленую энергетику

Деньги направят на строительство аккумуляторных станций хранения электроэнергии
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Заместитель премьер-министра Монголии Тогмидын Доржханд принял участие в круглом столе инвесторов "Монголия–ЕС" в Брюсселе, где провел ряд встреч с европейскими политиками, представителями финансовых институтов и инвесторами. Главной темой обсуждения стали возможности поддержки энергетического перехода Монголии и стимулирование европейских инвестиций в страну. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Мероприятие проходило в рамках инициативы Европейского союза "Глобальный шлюз".

Монгольская сторона на встрече акцентировала внимание на огромном потенциале страны в сфере возобновляемых источников энергии. Была выражена заинтересованность в углублении сотрудничества с международными партнерами для успешной реформы энергетического сектора, которая является одним из ключевых приоритетов монгольского правительства. Обсуждались перспективы расширения взаимодействия в областях возобновляемой энергетики, развития инфраструктуры и привлечения устойчивого финансирования, а также реализация конкретных инвестиционных проектов.

Т. Доржханд отметил, что Европейский инвестиционный банк намерен предоставить Монголии до 1 миллиарда евро для поддержки "зеленого" перехода страны. Ведется активная работа по привлечению европейских компаний к реализации проектов в области возобновляемой энергетики и модернизации энергетической инфраструктуры.

В рамках визита в Брюссель заместитель премьер-министра Монголии также встретился со спикером Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Питером де Рувером и европейским комиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой. Сторонами были затронуты вопросы расширения сотрудничества Монголии с ЕС и Бельгией в сферах торговли, инвестиций, возобновляемой энергетики, добычи редкоземельных элементов, туризма и развития цифровой инфраструктуры. Особое внимание было уделено укреплению энергетической безопасности Монголии, включая внедрение передовых технологий, таких как системы хранения энергии в батареях.

Теги
Монголия

Все новости

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru