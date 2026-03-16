Монголия получит от ЕС 1 миллиард евро на зеленую энергетику

Заместитель премьер-министра Монголии Тогмидын Доржханд принял участие в круглом столе инвесторов "Монголия–ЕС" в Брюсселе, где провел ряд встреч с европейскими политиками, представителями финансовых институтов и инвесторами. Главной темой обсуждения стали возможности поддержки энергетического перехода Монголии и стимулирование европейских инвестиций в страну. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Мероприятие проходило в рамках инициативы Европейского союза "Глобальный шлюз".

Монгольская сторона на встрече акцентировала внимание на огромном потенциале страны в сфере возобновляемых источников энергии. Была выражена заинтересованность в углублении сотрудничества с международными партнерами для успешной реформы энергетического сектора, которая является одним из ключевых приоритетов монгольского правительства. Обсуждались перспективы расширения взаимодействия в областях возобновляемой энергетики, развития инфраструктуры и привлечения устойчивого финансирования, а также реализация конкретных инвестиционных проектов.

Т. Доржханд отметил, что Европейский инвестиционный банк намерен предоставить Монголии до 1 миллиарда евро для поддержки "зеленого" перехода страны. Ведется активная работа по привлечению европейских компаний к реализации проектов в области возобновляемой энергетики и модернизации энергетической инфраструктуры.

В рамках визита в Брюссель заместитель премьер-министра Монголии также встретился со спикером Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Питером де Рувером и европейским комиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой. Сторонами были затронуты вопросы расширения сотрудничества Монголии с ЕС и Бельгией в сферах торговли, инвестиций, возобновляемой энергетики, добычи редкоземельных элементов, туризма и развития цифровой инфраструктуры. Особое внимание было уделено укреплению энергетической безопасности Монголии, включая внедрение передовых технологий, таких как системы хранения энергии в батареях.