МегаФон улучшил LTE в самом населённом районе Бурятии

МегаФон сообщил об улучшении покрытия 4G в Иволгинском районе Бурятии в результате модернизации телеком-оборудования. Более высокие скорости мобильного интернета теперь доступны в пяти населённых пунктах, сообщили в пресс-службе компании.Иволгинский район является самым маленьким сельским районом Бурятии, при этом самым населённым. Преимущественно здесь занимаются фермерством, ведущие местные предприятия производят молоко, мясо, овощную и зерновую продукцию. Кроме того, территория богата археологическими памятниками, природными локациями и знаменита Иволгинским дацаном, который ежегодно посещают тысячи туристов и паломников из других регионов и стран.Модернизация телеком-инфраструктуры прошла в пяти сёлах и посёлках: это Сотниково, Оронгой, Гурульба, Колобки и Поселье, в которых суммарно проживают более 30 тысяч человек.Специалисты МегаФона активировали на базовых станциях дополнительные мощности и перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт, благодаря чему скорости интернета стали выше, а соединение стабильнее.«Жители этих иволгинских сёл стабильно наращивают объемы пользования телеком-услугами. Например, в Сотниково в январе-феврале относительно аналогичного периода прошлого года голосовой трафик увеличился на 27%, а рост объёма передачи интернет-данных составил 21%. В Колобках эти показатели равны 17% и 12% соответственно», – прокомментировала Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.