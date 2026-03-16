Экономика и бизнес 16.03.2026 в 14:10

МегаФон улучшил LTE в самом населённом районе Бурятии

A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: предоставлено компанией МегаФон
МегаФон сообщил об улучшении покрытия 4G в Иволгинском районе Бурятии в результате модернизации телеком-оборудования. Более высокие скорости мобильного интернета теперь доступны в пяти населённых пунктах, сообщили в пресс-службе компании.

Иволгинский район является самым маленьким сельским районом Бурятии, при этом самым населённым. Преимущественно здесь занимаются фермерством, ведущие местные предприятия производят молоко, мясо, овощную и зерновую продукцию. Кроме того, территория богата археологическими памятниками, природными локациями и знаменита Иволгинским дацаном, который ежегодно посещают тысячи туристов и паломников из других регионов и стран.

Модернизация телеком-инфраструктуры прошла в пяти сёлах и посёлках: это Сотниково, Оронгой, Гурульба, Колобки и Поселье, в которых суммарно проживают более 30 тысяч человек.

Специалисты МегаФона активировали на базовых станциях дополнительные мощности и перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт, благодаря чему скорости интернета стали выше, а соединение стабильнее.

«Жители этих иволгинских сёл стабильно наращивают объемы пользования телеком-услугами. Например, в Сотниково в январе-феврале относительно аналогичного периода прошлого года голосовой трафик увеличился на 27%, а рост объёма передачи интернет-данных составил 21%. В Колобках эти показатели равны 17% и 12% соответственно», – прокомментировала Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.
Теги
связь

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru