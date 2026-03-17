Китай отказался поставлять в Монголию нефтепродукты

Монголия столкнулась с важным изменением на рынке нефтепродуктов: Китай, традиционный поставщик топлива для страны, внезапно из-за проблем с поставкой нефти с Ближнего Востока, запретил экспорт нефти и нефтепродуктов.Как сообщили представители правительства Монголии, теперь вся потребность Монголии в горючем будет обеспечиваться через импорт из России. Об этом сообщает портал «Монголия сейчас». Этот шаг вызвал необходимость срочного переосмысления энергетической политики и логистики страны.Заместитель министра промышленности и энергетики Монголии Энхтувшин заявил, что в текущем году импорт нефтепродуктов из Китая полностью прекращается. В результате, вся монгольская потребность в бензине, дизельном топливе и других нефтепродуктах теперь зависит от российских поставок. Контракт на поставку бензина Аи-92 с Россией действует до конца 2026 года, что дает определенную стабильность в краткосрочной перспективе. Однако, по словам чиновника, возможны колебания цен на другие виды топлива, такие как Евро-5 и дизель, которые не входят в существующие долгосрочные соглашения. Цены на них будут зависеть не только от договоренностей Монголии и России, но и от ситуации на мировых рынках.Особое значение в этой ситуации имеет ситуация в Ормузском проливе — ключевом морском районе для мировых поставок нефти. Влияние этого региона на глобальные цены на нефть существенно, и любые кризисы или ограничения могут отразиться и на Монголии. Страна импортирует из России около 97% своих нефтепродуктов, что делает ее весьма уязвимой к международным колебаниям цен и политическим рискам.Российская сторона выразила готовность поддержать Монголию в условиях нового энергетического ландшафта. Российско-монгольские соглашения предполагают ежегодные поставки в диапазоне 1,8–1,9 миллиона тонн нефтепродуктов и около 60 тысяч тонн авиакеросина на взаимовыгодных условиях. Эти договоренности закрепляют длительную и надежную поставку топлива, которая, по словам российских представителей, уже давно обеспечивает потребности Монголии.Несмотря на присутствие долгосрочных контрактов и заверения со стороны России, переориентация Монголии на российский нефтепровод создает новые риски. Зависимость от глобальных цен на нефть, которые могут быть весьма волатильными, а также отсутствие фиксированных цен на некоторые виды топлива, усиливают неопределенность. В то же время, этот шаг укрепляет стратегическое сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере, делая его более значимым для обеих сторон.Фото: Номер один