Экономика и бизнес 17.03.2026 в 12:07

Китай отказался поставлять в Монголию нефтепродукты

Страна полностью перешла на российское топливо
Текст: Иван Иванов
Монголия столкнулась с важным изменением на рынке нефтепродуктов: Китай, традиционный поставщик топлива для страны, внезапно из-за проблем с поставкой нефти с Ближнего Востока, запретил экспорт нефти и нефтепродуктов. 

Как сообщили представители правительства Монголии, теперь вся потребность Монголии в горючем будет обеспечиваться через импорт из России.  Об этом сообщает портал «Монголия сейчас». Этот шаг вызвал необходимость срочного переосмысления энергетической политики и логистики страны.

Заместитель министра промышленности и энергетики Монголии Энхтувшин заявил, что в текущем году импорт нефтепродуктов из Китая полностью прекращается. В результате, вся монгольская потребность в бензине, дизельном топливе и других нефтепродуктах теперь зависит от российских поставок. Контракт на поставку бензина Аи-92 с Россией действует до конца 2026 года, что дает определенную стабильность в краткосрочной перспективе. Однако, по словам чиновника, возможны колебания цен на другие виды топлива, такие как Евро-5 и дизель, которые не входят в существующие долгосрочные соглашения. Цены на них будут зависеть не только от договоренностей Монголии и России, но и от ситуации на мировых рынках.

Особое значение в этой ситуации имеет ситуация в Ормузском проливе — ключевом морском районе для мировых поставок нефти. Влияние этого региона на глобальные цены на нефть существенно, и любые кризисы или ограничения могут отразиться и на Монголии. Страна импортирует из России около 97% своих нефтепродуктов, что делает ее весьма уязвимой к международным колебаниям цен и политическим рискам.

Российская сторона выразила готовность поддержать Монголию в условиях нового энергетического ландшафта. Российско-монгольские соглашения предполагают ежегодные поставки в диапазоне 1,8–1,9 миллиона тонн нефтепродуктов и около 60 тысяч тонн авиакеросина на взаимовыгодных условиях. Эти договоренности закрепляют длительную и надежную поставку топлива, которая, по словам российских представителей, уже давно обеспечивает потребности Монголии.

Несмотря на присутствие долгосрочных контрактов и заверения со стороны России, переориентация Монголии на российский нефтепровод создает новые риски. Зависимость от глобальных цен на нефть, которые могут быть весьма волатильными, а также отсутствие фиксированных цен на некоторые виды топлива, усиливают неопределенность. В то же время, этот шаг укрепляет стратегическое сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере, делая его более значимым для обеих сторон.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
