Экономика и бизнес 17.03.2026 в 14:20

В Улан-Удэ вновь отложили вопрос о банкротстве «Стальмоста»

Следующее заседание пройдет через месяц
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Арбитражный суд Бурятии вновь отложил судебное разбирательство по вопросу банкротства ООО «Улан-Удэстальмост». Следующее заседание, на котором предприятие могут признать несостоятельным, состоится 20 апреля.

Напомним, в декабре прошлого года Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия направило в Арбитражный суд заявление о признании «Стальмоста» банкротом. Завод на тот момент задолжал по налоговым платежам свыше 132 миллионов рублей.

Кризис на заводе разразился осенью прошлого года, когда часть сотрудников предприятия перевели на неполный график работы. Как сообщал министр промышленности Бурятии Денис Гармаев, одной из причин сложной ситуации стала неоплата со стороны заказчиков на сумму свыше 100 млн рублей, а также отсутствие новых заказов.

За последнее время в адрес завода поступила масса исков о взыскании задолженности. А «Читаэнергосбыт» потребовал и вовсе отключить «Стальмост» от внешних электросетей и перевести его на автономное питание. Причиной этого также стала многомиллионная задолженность завода перед энергетиками. 

Несколько лет назад «Улан-Удэстальмост» уже проходил процедуру банкротства. Тогда властям республики удалось спасти предприятие благодаря новому инвестору, в роли которого выступил бизнесмен Туфан Садыгов. Однако год назад у предпринимателя начались серьезные проблемы – правоохранители обвинили его в мошенничестве в особо крупном размере.

Недавно банкротом признали и владельца «Стальмоста» - компанию «Хотьковский автомост». Она строила третий мост в Улан-Удэ, а стройку курировал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, на которого возбудили уголовное дело.
Теги
улан-удэстальмост банкротство

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru