Экономика и бизнес 17.03.2026 в 15:32

ВСЖД направит 24 млн рублей на обеспечение безопасности скальных участков

Промышленные альпинисты спустят со скал более 1,5 тыс кубометров опасных камней
Текст: Андрей Константинов
Фото: company.rzd.ru
Подготовка к мерам по обеспечению безопасного пропуска поездов на участках приближения к скальным откосам ведется на Восточно-Сибирской железной дороге. В текущем году промышленные альпинисты спустят со скал более 1,5 тыс кубометров опасных камней, сообщили в пресс-службе магистрали.
 
ВСЖД направит на эти цели 24 млн рублей. Начать работы планируется в мае. Они ежегодно ведутся на участках, где бесперебойную работу магистрали потенциально может нарушить камнепад. Всего на ВСЖД насчитывается 189 таких участков пути, общей протяженностью 86 км.
 
Для ликвидации потенциальных угроз применяется метод механической оборки. Промышленные альпинисты точечно удаляют опасные камни и фрагменты породы без использования взрывчатых веществ. Реализация этих мер является ключевым элементом комплекса обеспечения безопасности перевозочного процесса на горных участках магистрали.
