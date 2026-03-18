Экономика и бизнес 18.03.2026 в 11:57

«Россети» обеспечили мощностью крупнейшее месторождение бериллия в России

Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: пресс-служба «Россети Сибирь»
Энергетики «Россети Сибирь» завершили проект по электроснабжению Ермаковского горно-обогатительного комбината, строящегося на востоке Бурятии для освоения одноименного крупнейшего в стране месторождения бериллия. 

«Горные работы здесь начались в 2024 году, в этом году начинаются пусконаладочные работы. Уникальный проект для всей страны», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Запуск производства позволит снизить зависимость российских предприятий от импорта стратегически важного редкоземельного металла, который сегодня поставляется в основном из Казахстана

Бериллий, благодаря его прочности, термостойкости и прозрачности, используется во многих высокотехнологичных отраслях промышленности, в том числе аэрокосмической, ядерной и электронной. Кроме того, реализация проекта позволит создать в регионе более 460 новых рабочих мест.  

На первом этапе энергетики обеспечили электроснабжение потребителя по временной схеме. Теперь завершили подключение по постоянной. Для этого построили распределительный пункт 6 кВ. Мощность присоединения составила 5 МВт. 

Строительство Ермаковского ГОКа ведется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в составе территорию опережающего развития «Бурятия». Ожидается, что предприятие будет перерабатывать до 30 тыс. тонн руды в год. Проект рассчитан до 2034 года.
В Улан-Удэ прокладывают водопровод к новому жилому комплексу
18.03.2026 в 12:48
В Улан-Удэ школьники оказались предприимчивыми воришками
18.03.2026 в 12:16
В Улан-Удэ полицейский, обвиненный в убийстве майора, взыскал компенсацию
18.03.2026 в 12:02
Спорт без регистрации и СМС
18.03.2026 в 12:00
«Россети» обеспечили мощностью крупнейшее месторождение бериллия в России
18.03.2026 в 11:57
Для 90 новостроек Бурятии наступил срок оплаты взносов на капремонт
18.03.2026 в 11:49
Мэр Улан-Удэ передал награду ЛНР 68-летнему добровольцу СВО
18.03.2026 в 11:46
Продавец мебели из Бурятии кинула на деньги свыше 90 клиентов
18.03.2026 в 11:05
В Улан-Удэ поймали плутоватого геймера
18.03.2026 в 10:56
В Бурятии мошенники оставили любителей чудес без денег и магии
18.03.2026 в 10:29
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
В Улан-Удэ хотят обанкротить «Мегаполис»
Строительная фирма накопила большой долг перед налоговиками
17.03.2026 в 17:48
ВСЖД направит 24 млн рублей на обеспечение безопасности скальных участков
Промышленные альпинисты спустят со скал более 1,5 тыс кубометров опасных камней
17.03.2026 в 15:32
В Улан-Удэ вновь отложили вопрос о банкротстве «Стальмоста»
Следующее заседание пройдет через месяц
17.03.2026 в 14:20
Китай отказался поставлять в Монголию нефтепродукты
Страна полностью перешла на российское топливо
17.03.2026 в 12:07
Следующая новость
