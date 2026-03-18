Экономика и бизнес 18.03.2026 в 11:57
«Россети» обеспечили мощностью крупнейшее месторождение бериллия в России
Энергетики «Россети Сибирь» завершили проект по электроснабжению Ермаковского горно-обогатительного комбината, строящегося на востоке Бурятии для освоения одноименного крупнейшего в стране месторождения бериллия.
«Горные работы здесь начались в 2024 году, в этом году начинаются пусконаладочные работы. Уникальный проект для всей страны», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Запуск производства позволит снизить зависимость российских предприятий от импорта стратегически важного редкоземельного металла, который сегодня поставляется в основном из Казахстана.
Бериллий, благодаря его прочности, термостойкости и прозрачности, используется во многих высокотехнологичных отраслях промышленности, в том числе аэрокосмической, ядерной и электронной. Кроме того, реализация проекта позволит создать в регионе более 460 новых рабочих мест.
На первом этапе энергетики обеспечили электроснабжение потребителя по временной схеме. Теперь завершили подключение по постоянной. Для этого построили распределительный пункт 6 кВ. Мощность присоединения составила 5 МВт.
Строительство Ермаковского ГОКа ведется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в составе территорию опережающего развития «Бурятия». Ожидается, что предприятие будет перерабатывать до 30 тыс. тонн руды в год. Проект рассчитан до 2034 года.
