В Улан-Удэ массово вымирают «магазины у дома»

В России за прошлый год зафиксирован значительный спад в открытии «магазинов у дома», что связано с ухудшением экономической ситуации и ростом затрат бизнеса. Согласно данным аналитической компании Infoline, крупнейшие розничные сети открыли всего 952 магазина шаговой доступности - почти в шесть раз меньше, чем в 2024 году. В Бурятии число открытий упало до минимальных уровней, более того, количество точек за год резко сократилось. В ситуации разбирался «Номер один».Согласно исследованию Infoline, количество новых торговых точек шаговой доступности сократилось в шесть раз по сравнению с показателями предыдущего года, причем это самый значительный спад с 2017 года.По данным «Коммерсанта», одной из главных причин спада стало падение рентабельности небольших магазинов. Рост издержек, региональные ограничения и увеличение сроков окупаемости привели к закрытию части точек, которые перестали приносить прибыль.В 2025 году крупнейшие FMCG-ретейлеры открыли всего 952 новых «магазина у дома», тогда как в 2024-м, с учетом закрытий, этот показатель составлял 5,66 тысячи. Наибольший спад зафиксирован в сетях алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль». Экономическая ситуация в стране, снижение покупательной способности россиян и рост операционных затрат негативно сказались на развитии этого сегмента. Влияние этих факторов оказалось неоднозначным: бизнес столкнулся как с сокращением числа новых открытий, так и с закрытием уже действующих точек.Особенно заметен спад в Бурятии. Так, в Улан-Удэ до марта 2025 работало 42 магазина «Красное & Белое» и 57 - «Бристоль». Эти сети относят к категории «магазинов у дома» с высокой долей алкогольной продукции. Примечательно, что у обеих федеральных сетей практически одни и те же акционеры. К марту 2026 года в городе осталось 19 точек «Красное & Белое» и 36 - «Бристоль». Таким образом, общее падение двух сетей за год составило 44%. Ситуация усугубилась с началом 2026 года, когда на регион серьезно повлияли рост НДС, отмена многих льгот для малого бизнеса и кризис продаж.Бывший гендиректор «Бурятгаза» и последовательный трезвенник Игорь Бобков причины масштабного сокращения «магазинов у дома» в Улан-Удэ связал с антиалкогольной кампанией в регионе. Он отметил, что более половины выручки таких магазинов приходилось на алкоголь, и ограничения доступа к алкогольным напиткам, принятые властями Бурятии, значительно снизили их прибыльность.- «Магазин у дома» представлял собой формат «алкоголь у дома». Эти точки располагались в многоквартирных домах, и можно было спуститься со второго этажа на первый в одних тапочках, купить чекушку и начать попойку. А ограничения привели к тому, что человеку приходилось добираться до винно-водочного магазина уже не в шаговой доступности, а, например, брать машину. И если он ехал в алкогольном состоянии, то тут его гаишники поджидали. Поэтому и потребление алкоголя снизилось, и доходы алкогольного лобби упали, и они решили закрыть эти точки, - сообщил он.Бобков подчеркнул, что поколение 30-летних, которое практически не употребляет алкоголь, также не ощущает потерь от закрытия таких магазинов. По его мнению, ликвидация «магазинов у дома» не скажется негативно ни на экономике, ни на обществе.- Налогов они платили немного, а продавцы, по его словам, наверняка найдут другую работу, поскольку число вакансий по-прежнему высоко. Поэтому, когда вижу, что тот или иной алкомаркет закрылся, я радуюсь этому, - добавил он.А вот владельцам бизнеса радоваться особо нечему. Был у человека свой магазин, как-то худо-бедно владел собственностью, имел определенный статус. А теперь приходится самому идти в наем, работать продавцом. Фактически в регионе активно беднеет и вымывается средний класс. Таких примеров в Улан-Удэ множество. Правда часть предпринимателей, особенно те, у кого помещения находятся в собственности, переориентировались на открытие других видов бизнеса (прежде всего пунктов выдачи маркетплейсов) либо сдают помещения в аренду.Таким образом, тенденция к сокращению «магазинов у дома» в Бурятии продолжает набирать обороты. Свою роль играет целый комплекс факторов, в том числе и действия чиновников. Пока в этой конкуренции выигрывают только крупные сети, в том числе федеральные супермаркеты, работающие в республике.