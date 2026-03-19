Экономика и бизнес 19.03.2026 в 16:57

Предприниматели из районов Бурятии предложили свои идеи по развитию бизнеса

Обсуждение прошло на нескольких тематических площадках
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Улан-Удэ 19 марта в центре «Мой бизнес» состоялась стратегическая сессия «Устойчивое развитие бизнеса в районах Бурятии». Встреча была посвящена перспективам развития предпринимательства в районах республики.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, работа прошла по тематическим площадкам: доступность мер государственной поддержки; рынки сбыта: проблемы, барьеры и эффективные решения для предпринимателей Бурятии; кадры на селе: эффективные стратегии поиска, подготовки и мотивации сотрудников для бизнеса Бурятии.
 
«Мы должны взаимодействовать с бизнесом, понимать все наболевшие вопросы, которые перед ним стоят, и совместно с бизнесом, предпринимательским сообществом сформировать на ближайшие пять лет чёткую платформу для того, чтобы мы понимали, куда нам двигаться. Мы разделили круглые столы непосредственно на сельские территории, столицу республики, и отдельно мы, конечно, делаем акцент на промышленности. В промышленности тоже есть субъекты малого и среднего предпринимательства. Также, конечно, мы рассматриваем доступность мер господдержки, разработку новых мер. И принятые по итогам работы круглых столов идеи будут под контролем не только органов исполнительной власти, но и партии «Единая Россия», что является гарантом реализации, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев.
 
«Я представляю малое предприятие ООО «Встреча», город Гусиноозерск. Мы рады, что нас пригласили на круглый стол. Мы хотим, чтобы наши предложения, наши идеи, которые мы вырабатываем в процессе производства, внедрялись в реальные мероприятия, может быть, даже в какую-то программу правительства были взяты. Это очень важно. Хотя мы маленькие предприятия, но если собрать в общую чашу решение наших отдельных проблем, то государство решит более глобальные проблемы развития», - поделилась участница круглого стола по мерам господдержки Елена Антонова.
 
Отметим, что Минпромторг Бурятии проведет еще два круглых стола по развитию бизнеса.

Круглый стол «Бизнес городов. Проблемы и перспективы» пройдет 24 марта в центре «Мой бизнес» с 13:00 до 16:00. Ключевыми темами для обсуждения станут участие в реализации мастер-плана города Улан-Удэ, оформление объектов торговли и общепита, цифровизация бизнес-процессов.
 
Круглый стол «Проблемы производства и пути их решения» пройдёт 24 марта в администрации города с 13:00 до 16:00. Модератором выступит Денис Гармаев - министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Участники обсудят доступность финансовых ресурсов, кадры для производителей, освоение рынков сбыта - регионального, федерального и международного.

Итоги стратсессий будут подведены на форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Его участники 17 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ определят приоритеты дальнейшего развития республики.
