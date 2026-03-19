Экономика и бизнес 19.03.2026 в 17:52

Воду компании из Бурятии признали лучшей в России

Качество продукции оценивали 33 эксперта
Текст: Карина Перова
Фото: минсельхозпрод Бурятии

Воду компании ООО «Дебют» из Заиграевского района Бурятии признали лучшей в России. Продукция одержала победу в престижном конкурсе качества «РОСГЛАВВОДА - Главная Вода России».

Как сообщили в минсельхозпроде республики, образцы со всей страны оценивали 33 эксперта, включая 7 докторов и 9 кандидатов наук. В состав оргкомитета вошли представители Совета Федерации, Роскачества, Общественной палаты и ведущих научных институтов.

«Торжественная церемония награждения победителей состоится 15 апреля в Москве на площадке международной выставки Bevitec, где бурятская вода будет представлена как эталон качества», - прокомментировали в министерстве.

