Воду компании из Бурятии признали лучшей в России

Воду компании ООО «Дебют» из Заиграевского района Бурятии признали лучшей в России. Продукция одержала победу в престижном конкурсе качества «РОСГЛАВВОДА - Главная Вода России».

Как сообщили в минсельхозпроде республики, образцы со всей страны оценивали 33 эксперта, включая 7 докторов и 9 кандидатов наук. В состав оргкомитета вошли представители Совета Федерации, Роскачества, Общественной палаты и ведущих научных институтов.

«Торжественная церемония награждения победителей состоится 15 апреля в Москве на площадке международной выставки Bevitec, где бурятская вода будет представлена как эталон качества», - прокомментировали в министерстве.