Бизнес Бурятии формирует новый социальный заказ

В рамках форума правительство республики, главы районов и муниципальных округов, депутаты представят отчет о результатах работы за последние пять лет. Также будут обозначены приоритетные задачи Бурятии на ближайшее время.Жители республики активно включились в подготовку к форуму. Они выдвигают свои идеи, касающиеся завтрашнего дня региона. Чтобы обсудить положение в разных сферах жизни, собрать предложения проводятся стратегические сессии, «круглые столы».В Улан-Удэ в Центре предпринимательства «Мой бизнес» прошла сессия, посвященная обсуждению ситуации с государственной поддержкой бизнеса – предприниматели могли высказать свои предложения по поводу того, как сделать господдержку еще более эффективной. Также были обсуждены темы кадров для сельских территорий и рынков сбыта.«Мы должны понимать все наболевшие вопросы, которые перед бизнесом стоят. Мы совместно должны сформировать на ближайшие пять лет четкую платформу для того, чтобы все понимали, куда нам двигаться. У нас есть свое понимание, у бизнеса – свое мнение. В формате «круглых столов», я уверен, мы сформируем основу для нашей работы, дальнейшего развития», - отметил Денис Гармаев, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Обсуждение показало, что бурятский бизнес работает и хочет продолжать работать, но господдержку надо совершенствовать. Предприниматели указали на проблемы с кредитованием, на тему трудностей с переводом земель, подняли вопрос сложности с подключением к электроснабжению. Других волновал вопросы экологической экспертизы, роста ЖКХ-тарифов, сбыта фермерами своей продукции, отношений с супермаркетами, поддержки предпринимателей в вопросе упаковки товаров (нужна поддержка, обучение), качества различных обучающих лекций, семинаров.

Фото: Номер одинВажная тема – идеи по разработке новых мер, форм господдержки бурятского бизнеса. Экономическая жизнь не стоит на месте. Просматриваются новые перспективные направления. Например, развитие лекарственного растениеводства, биологически активных добавков. Министр подчеркнул важность таких обсуждений и в процесс вовлечена партия «Единая Россия».«На «круглых столах» мы выработаем те решения, которые лягут в основу народной программы «Единой России», - сказал он.Денис Гармаев уверен, что бизнес нуждается в новых мерах поддержки.«Во-первых, меняется экономика. Например, при появлении новых направлений в экономике, которые у нас уже проглядывают, конечно, надо акцентировать внимание на них. Сейчас совместно с Центром «Мой бизнес», минсельхозом разрабатываем зонтичный бренд по лекарственному растениеводству и БАДам. Минсельхоз уже пошел навстречу – на сегодняшний момент семенной фонд будет увеличен по лекарственному растениеводству. По шерсти мы попали в пятерку регионов РФ, разрабатываем определенный кластер – от получения до переработки. Там отдельные меры поддержки, думаю, будем разрабатывать, как на федеральном уровне, так и на республиканском», - поделился министр промышленности Бурятии.Предприниматели, приехавшие из разных муниципалитетов Бурятии, приняли самое активное участие в работе «круглого стола» в Центре «Мой бизнес». Им было что сказать, что предложить. Для записи предложений на столах лежали большие листы ватмана. Они быстро заполнялись предложениями собравшихся. В основном, предложения проистекали из проблем, с которыми сталкивается бурятский бизнес.Так, одна из представительниц туристического бизнеса республики подняла вопрос о том, что при получении гранта, предприниматель-получатель гранта должен иметь на своем счету сумму, равную 30 процентам гранта.«Но он и так вкладывает», - недоумевала предпринимательница. В итоге, вопрос о необходимости такого софинансировании от предпринимателя при получении им грантовой поддержки, был записан на ватман.Также был поднят вопрос, что нет каких-то программ по общепиту. Хотя это популярная сфера предпринимательства. «Общепит, вообще, забыли», - пожаловались собравшиеся. Этот момент тоже записали на лист ватмана.Те, кто ведет продажу своей продукции и честно платит налоги, указали на трудное положение с «серыми» продавцами, которые продают такой же товар через социальные сети, мессенджеры. И так далее.Среди участников обсуждения – ветераны СВО, вопрос социализации которых сейчас в приоритете. Курсант «Патриотов Бурятии» Александр Ян участвовал в выработке решений для привлечения кадров на село в обсуждении «Кадры на селе: эффективные стратегии поиска, подготовки и мотивации сотрудников для бизнеса Бурятии».«Я сам являюсь индивидуальным предпринимателем. В центре «Мой бизнес» я впервые начал знакомиться с этим центром, с их программами, которые затрагивают разные слои населения. Это, в первую очередь, ветераны СВО, меры поддержки ветеранов СВО. Важно, что уделено отдельное внимание кадровой политике, чтобы не было оттока с сельских территорий молодых, грамотных специалистов. И чтобы развивалось не только фермерство, но и другие формы предпринимательства, социально значимые проекты», - отмечает Александр.Открыто высказывая свои проблемы, бурятский бизнес надеется на то, что к его мнению отнесутся серьезно. Конечно, так и будет. Результаты всех стратегических сессий, «круглых столов» будут тщательно проанализированы и включены в программу грядущего большого форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!». Он пройдет 17 апреля в столице Бурятии. Развитие региона – это общая задача власти, бизнеса, партий, всех неравнодушных жителей республики.