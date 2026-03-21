Набиуллина порадовала жителей Бурятии

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина снизила ключевую ставку еще на полпроцента - до 15%. Это седьмое подряд ее снижение с пиковых 21%. Последний раз ставка была такой низкой в декабре 2023 года.Сигнал регулятора остался прежним: «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Это будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, поведения инфляционных ожиданий, а также от «оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий». При этом Центробанк отмечает, что неопределенность со стороны внешних условий «значимо выросла».В Бурятии экономисты полагают, что уже на ближайшей неделе ставки по кредитам будут снижены как минимум на 0,5% годовых. Это будет означать снижение кредитной нагрузки для тех граждан, кто будет оформлять новые кредиты.