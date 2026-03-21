Экономика и бизнес 21.03.2026 в 10:03

Набиуллина порадовала жителей Бурятии

В ближайшую неделю ставки по кредитам могут упасть еще на 0,5%
Текст: Иван Иванов
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина снизила ключевую ставку еще на полпроцента - до 15%. Это седьмое подряд ее снижение с пиковых 21%. Последний раз ставка была такой низкой в декабре 2023 года.

Сигнал регулятора остался прежним: «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Это будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, поведения инфляционных ожиданий, а также от «оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий». При этом Центробанк отмечает, что неопределенность со стороны внешних условий «значимо выросла».

В Бурятии экономисты полагают, что уже на ближайшей неделе ставки по кредитам будут снижены как минимум на 0,5% годовых. Это будет означать снижение кредитной нагрузки для тех граждан, кто будет оформлять новые кредиты.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
