Экономика и бизнес 24.03.2026 в 13:30

Правительство Монголии взыскивает долги с попавших в кризис банков и застройщиков

Они задолжали властям 570 миллионов долларов США
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар принял членов рабочей группы по обеспечению возмещения ущербов, нанесенных государству, и отметил, что работа рабочей группы ведётся вяло.

Рабочая группа, сформированная 22 августа 2025 года распоряжением премьер-министра, за прошедший период обеспечила погашение задолженности перед государством на сумму около 120 млрд тугриков. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Однако премьер-министр Г.Занданшатар подверг это критике, указав на недостаточность достигнутых результатов.

Глава рабочей группы Б.Цэнгэл, руководитель Агентства по координации государственной имущественной политики, сообщил, что работа по распределению недвижимости, рассматриваемой в качестве долговых активов для нужд образования и здравоохранения, а также по завершению и вводу в эксплуатацию недостроенных объектов за счёт средств государственного бюджета и в рамках государственно-частного партнёрства осуществляется поэтапно.

В частности, завершение и ввод в эксплуатацию недостроенного микрорайона "Новый Яармаг" позволит обеспечить жильём учителей и врачей, урегулировать их ипотечные обязательства, провести переоценку зданий жилого комплекса "Вилла Гантиг", изъятых в пользу Банка развития, а также использовать часть объектов в качестве школ и детских садов. Рабочая группа также пришла к выводу, что 52 объекта могут быть реализованы через аукцион.

Премьер-министр раскритиковал недостаточные темпы выполнения работ и поручил активизировать деятельность. Он подчеркнул, что реализация задач будет затруднена без пересмотра рыночной оценки изъятых объектов, а также без реформирования системы компенсации ущерба и механизмов купли-продажи.

В этой связи членам рабочей группы поручено пересмотреть законопроект о комплексной реформе системы управления государственным имуществом и в ближайшее время представить его на рассмотрение Кабинета министров.

Общий объём дебиторской задолженности государства составляет 2 триллиона тугриков (около 570 млн. долларов США). Из этой суммы 482,48 миллиарда тугриков приходится на задолженность кредиторов банков "Чингис хаан", "Капитал" и Национального инвестиционного банка, а оставшаяся часть - на обязательства 27 заёмщиков Банка развития.

